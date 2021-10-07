У Польщі сталися дві аварії з українцями: двоє загиблих, один у важкому стані

У місті Катовіце на півдні Польщі в середу ввечері та у четвер зранку сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули двоє громадян України, ще один українець отримав важкі травми.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила речниця міської поліції Катовіце Агнєшка Жилка, пише "Європейська правда".

"У четвер вранці на з’їзді з дороги національного значення №86 на дорогу національного значення №79 у ДТП потрапили два громадянина України віком 21 і 22 роки, які їхали автомобілем Opel Astra. З невідомих причин вони з’їхали з дороги, автомобіль перекинувся і зіткнувся з деревом. Вони загинули на місці", – поінформувала вона.

Увечері в четвер, 6 жовтня, в одному з тунелів міста Катовіце 43-річний громадянин України, який їхав вантажівкою, з невідомих причин з’їхав з дороги і врізався в захисний екран вздовж дороги, пошкодивши систему управління, яка відповідає за подачу електроенергії і вентиляцію в тунелі.

"Непритомного чоловіка у важкому стані доставлено до лікарні. Крім українця, ніхто в аварії не постраждав", – повідомила Жилка.

Вона додала, що чоловік працює в одній з польських транспортних компаній.

За її словами, місцева прокуратура розпочала слідство за фактами двох ДТП. Попередньо слідство не виключає жодних причин аварій, зокрема і перевищення швидкості водіями.

Раніше повідомлялось, що у Польщі під час нанесення дорожньої розмітки загинув 23-річний українець.