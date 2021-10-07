Кива привітав Путіна з днем народження

Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента Росії Володимира Путіна з днем ​​народження і назвав його "великим правителем".

Джерело: Telegram-канал депутата

Деталі: На відео-ролику, розміщеному в соціальній мережі, Кива бажає лідеру держави-агресора "здоров'я, сил і Божого благословення",. Запис, йомовірно, зроблено в коридорах Верховної Ради.

Пряма мова: "Сьогодні я хочу привітати лідера, дійсно лідера, своєї нації і дружнього нам народу Володимира Володимировича Путіна ... Ви дійсно та людина, яка повернули своїй країні і своєму народові колишню велич і повагу в усьому світі. Ви та людина, яка пишете нову історію слов'янського світу і єдності. Ви захищаєте мораль, віру. Ви той, чиє ім'я записано в історію людства, як ім'я великого правителя. Нехай прибуде з вами сила".

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - і підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій. Попри оголошений "режим тиші" на Сході України від рук бойовиків мало не щодня гинуть чи зазнають поранень українські воїни та мирні жителі.