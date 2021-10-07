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За 20 років с РФ виїхали до 5 млн людей, більшість у пошуках безпеки – соціологія

Четвер, 7 жовтня 2021, 19:37

За останні 20 років з Росії на постійне місце проживання в інші країни виїхали від чотирьох до п'яти мільйонів осіб.

Джерело: "Медуза" з посиланням на дослідження платформи "Такие дела", яка аналізує проблеми в Росії

Деталі: За даними дослідження, приблизно половина емігрантів виїхала до країн СНД.

Мінімальною еміграція була в кінці нульових - тоді щорічно виїжджали близько ста тисяч осіб. Після 2011 року кількість виїжджаючих послідовно зростає, в останні роки воно коливається близько 300 тисяч на рік.

Автори дослідження також опитали майже тисячу осіб, які виїхали з Росії.

Майже дві третини з них (64%) назвали причиною еміграції прагнення до безпеки. Серед інших популярних причин були новий життєвий досвід (59%), невдоволення політичною обстановкою в РФ (54%), бажання стабільності (53%), турбота про майбутнє дітей (51%).

 

Теми: РосіяПутінекзит-пол


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