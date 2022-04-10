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Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 21:28
результати екзитполів першого туру виборів. інфографіка: ifop

Чинний президент у першому турі здобуває 28,6%, випередивши ультраправу кандидатку Марін Ле Пен.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, про це свідчить екзит-пол, проведений Ifop-Fiducial.

Згідно ньому, Емануель Макрон здобув 28,6% голосів у першому турі, а Ле Пен – 23,9%. Вони обидва зустрінуться у другому турі, який пройде 24 квітня.

Майже впритул до Ле Пен наблизився ультралівий кандидат від "Бунтівної Франції" Жан-Люк Меланшон – екзит-пол дає йому 20,2%.

Натомість результат дружнього до Путіна ультраправого кандидата Еріка Земура вияввися скандально низьким – політик, який довгий час претендував на вихід у другий тур, набрав лише 6,8%.

Ще менше здобула кандидатка від  "Республіканців" Валері Пекресс – 4,6%.

За оцінками Ifop-Fiducial явка  у першому турі склала 65%. Це нижче, ніж у 2017 (78,69%)  та у 2012   (79,48%) роках.

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Нагадаємо, що напередодні завершення голосування бельгійські ЗМІ оприлюднили скандальні данні екзит-полів. Зазвичай у Бельгії ці данні публікують раніше – адже у франції дані екзит-полів можна оприлюднювати лише після закриття дільниць.

Оприлюднені дані свідчили, що Макрон та Ле Пен мали отримати однакову укількість голосів – по 24%.

Нагадаємо, попереднє опитування прогнозувала йому у другому турі перемогу над Ле Пен із показником 53% проти 47%. Втім, згідно цьому опитуванню, у першому турі Макрон мав отримати 28%, а Ле Пен – 23%.

Про перебіг президентських виборів можна почитати у статті Російський удар по Макрону: чому у французькі вибори повернулася інтрига

Теми: ФранціяМакронвибориекзит-пол
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