В Антарктиду доставили партію вакцини AstraZeneca

Через 9 місяців після запуску щеплень проти коронавірусу вакциною AstraZeneca потрапила і в Антарктиду.

Джерело: ВВС

Деталі: Партія вакцини від COVID-19 прибула в Антарктиду для вакцинації британських полярників на дослідницькій станції Ротера

Цього тижня щепили 23 співробітники британської дослідницької станції Ротера.

Дози вакцини перевозили, підтримуючи температуру 2-8 градусів за Цельсієм. Доставка вакцини становила майже 10 тисяч миль.

"Можливість вакцинувати людей допоможе зберегти населення станції та Антарктиди без вірусів", – зазначив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.

Наступну партію вакцини для другого щеплення в Антарктиду доставлять за 4 тижні.