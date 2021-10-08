В Антарктиду доставили партію вакцини AstraZeneca
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 00:58
Через 9 місяців після запуску щеплень проти коронавірусу вакциною AstraZeneca потрапила і в Антарктиду.
Джерело: ВВС
Деталі: Партія вакцини від COVID-19 прибула в Антарктиду для вакцинації британських полярників на дослідницькій станції Ротера
Цього тижня щепили 23 співробітники британської дослідницької станції Ротера.
Дози вакцини перевозили, підтримуючи температуру 2-8 градусів за Цельсієм. Доставка вакцини становила майже 10 тисяч миль.
"Можливість вакцинувати людей допоможе зберегти населення станції та Антарктиди без вірусів", – зазначив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.
Наступну партію вакцини для другого щеплення в Антарктиду доставлять за 4 тижні.