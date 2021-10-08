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В Антарктиду доставили партію вакцини AstraZeneca

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 00:58
Фото з відкритих джерел

Через 9 місяців після запуску щеплень проти коронавірусу вакциною AstraZeneca потрапила і в Антарктиду.

Джерело: ВВС

Деталі: Партія вакцини від COVID-19 прибула в Антарктиду для вакцинації британських полярників на дослідницькій станції Ротера

Цього тижня щепили 23 співробітники британської дослідницької станції Ротера.

Дози вакцини перевозили, підтримуючи температуру 2-8 градусів за Цельсієм. Доставка вакцини становила майже 10 тисяч миль.

"Можливість вакцинувати людей допоможе зберегти населення станції та Антарктиди без вірусів", – зазначив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.

Наступну партію вакцини для другого щеплення в Антарктиду доставлять за 4 тижні.

Теми: вакцинація


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