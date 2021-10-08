На Харківщині через коронавірус шкільні канікули розпочнуться раніше

У Харківській області школярів відправлять на канікули з 18 жовтня з метою стримати розповсюдження коронавірусу.

Джерело: заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, сайт ОДА

Пряма мова: "Запровадимо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня – чотири святкові вихідні – дозволить на досить суттєвий час обмежити контакти й дітей, і дорослих".

Деталі: Черняк додав, що попри всю роботу зі стримування розповсюдження COVID-19 на Харківщині, область все ще перебуває на межі "червоної" зони.

Тому було прийнято рішення запровадити по всьому регіону шкільні канікули з 18 жовтня. Це має пом’якшити ситуацію навколо розповсюдження коронавірусної хвороби.

Нагадаємо: За добу 2 жовтня в Україні виявили 7967 нових випадків коронавірусної хвороби, з них більше тисячі – у Харківській області.