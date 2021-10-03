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Коронавірус: 8 тисяч нових заражень, найбільше на Харківщині

Неділя, 3 жовтня 2021, 08:18
Коронавірус: 8 тисяч нових заражень, найбільше на Харківщині

За добу 2 жовтня в Україні виявили 7967 нових випадків коронавірусної хвороби, з них більше тисячі – у Харківській області.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 7 967 нових хворих – 822 дитини.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 300 осіб, померли від ковіду 126 людей.

Водночас одужало – 1 483 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

Варто зауважити, що 1 жовтня одну з харківських лікарень заповнили заражені ковідом пацієнти у перший же день її роботи.

 

Нагадаємо:

  • 1 жовтня у світі діагностували понад 349 тисяч нових випадків ковіду. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Туреччині. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.
  • За добу 1 жовтня в Україні було зафіксовано 11 809 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 692 особи, 203 хворих померли і 3 469 – одужали.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяХарківська областьдіти
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