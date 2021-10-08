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Окупанти на Донбасі поранили військового ЗСУ

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 07:24
Фото: штаб ООС

За добу 7 жовтня російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, військовий ЗСУ дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку 8 жовтня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один  військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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