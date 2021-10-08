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Нардепа Полякова знайшли мертвим у таксі

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 08:02
Нардепа Полякова знайшли мертвим у таксі
Фото: facebook Полякова

Народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим у таксі у Дніпровському районі Києва.

Джерело: Разумков у telegram, поліція Києва, джерела УП у правоохоронних органах

Пряма мова Разумкова: "Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков.

Мої співчуття рідним та близьким!

Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним!"

Деталі: За даними джерела "Української правди" у правоохоронних органах, таксі нардеп піймав "з руки", а не через офіційну службу. Авто зупинили патрульні, тому що водій порушував правила дорожнього руху.

Всі цінні речі загиблого на місці, видимих тілесних ушкоджень немає.

На момент смерті Полякову було 33 роки.

Як повідомляють у поліції, 8 жовтня надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова – народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

"Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть", – ідеться в повідомленні.

Тривають слідчі дії.

Довідка: Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції – як говорили, через порушення домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфлікти з керівництвом фракції та тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

16 грудня Поляков попросив виключити його з партії "Слуга народу" з "ідеологічних і моральних принципів".

Після виключення вступив у групу "За майбутнє", яку асоціюють з Коломойським.

Поляков був серед тих депутатів, які завалили правками до другого читання т. зв. "антиколомойський" закон – закон про банки, який заборонив повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському. Він позивався проти голови ВР Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева через цей закон.

Поляков очолював підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Поляков також неодноразово заявляв, що "слуги народу" отримують доплату в конвертах. 

Влітку 2021 року журналісти застали Полякова з іншою "вигнанкою" "Слуги народу" Анною Скороход на вихідних у Львові. Скороход заміжня.

Українська правда

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Теми: ПоляковВерховна Рада
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