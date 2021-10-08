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Смерть нардепа Полякова: у "Слузі народу" просять "виключити конспірологію"

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 10:41
АНТОН ПОЛЯКОВ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Янченко закликала не плодити конспірологічні теорії навколо смерті колишнього однофракційника, нардепа із групи "За майбутнє" Антона Полякова. Подію зафіксували боді-камери патрульних.

Джерело: Янченко в Телеграм

Пряма мова: "Всім конспірологам, які зараз хайпують на смерті людини, намагаючись заробити політичні бали. Причина смерті Антона Полякова - зупинка серця.

За інформацією, яка є в моєму розпорядженні, коли патрульні зупинили таксі, Антон був живий, але у важкому стані. Його рвало, а незабаром почалися конвульсії. На поліцейських були боді-камери, які працювали і зафіксували подію.

Завтра-післязавтра будуть результати токсикології, що покажуть, чи були в організмі отруйні речовини. Не вигадуйте "зраду" там, де її немає. Навколо теми смерті це виглядає вкрай огидно".

Що передувало: Поліція та колеги повідомили, що 33 річного народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим у таксі у Дніпровському районі Києва.

Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, в машині нардепа почало нудити.

Довідка: Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції – як говорили, через порушення домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфлікти з керівництвом фракції та тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

16 грудня Поляков попросив виключити його з партії "Слуга народу" з "ідеологічних і моральних принципів".

Після виключення вступив у групу "За майбутнє", яку асоціюють з Коломойським.

Українська правда
Теми: ПоляковВерховна РадаСлуга народу


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