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Разумков хоче працювати в комітеті з питань свободи слова

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 11:05
Разумков хоче працювати в комітеті з питань свободи слова
Фото з сайту ВР

Позафракційний нардеп Дмитро Разумков, якого 7 жовтня відкликали з посади голови Верховної Ради, планує увійти до складу парламентського комітету з питань свободи слова.

Джерело: коментар Разумкова "Інтерфакс-Україна" у відповідь на запитання, членом якого комітету хотів би стати

Пряма мова депутата: "З питань свободи слова".

Деталі: Водночас Разумков уточнив, що поки що не подавався в жоден комітет.

Передісторія:

  • Верховна Рада 7 жовтня відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

     

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна Радакомітетисвобода слова
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