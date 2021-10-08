Разумков хоче працювати в комітеті з питань свободи слова

Позафракційний нардеп Дмитро Разумков, якого 7 жовтня відкликали з посади голови Верховної Ради, планує увійти до складу парламентського комітету з питань свободи слова.



Джерело: коментар Разумкова "Інтерфакс-Україна" у відповідь на запитання, членом якого комітету хотів би стати

Пряма мова депутата: "З питань свободи слова".

Деталі: Водночас Разумков уточнив, що поки що не подавався в жоден комітет.



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