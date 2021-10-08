Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поляков жив зі Скороход, її забрала швидка з Верховної Ради – джерела

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 11:35
Поляков жив зі Скороход, її забрала швидка з Верховної Ради – джерела
Скороход і Поляков скріншот

Померлий нардеп Антон Поляков жив разом із колегою із депгрупи "За майбутнє" Анною Скороход, яку також виключили з фракції "Слуга народу" у 2019 році. Скороход знепритомніла у приміщенні комітетів ВР 8 жовтня і її забрала швидка допомога.

Джерело: співрозмовники УП в "Слузі народу", "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у партійних чатах в соцмережі, що Поляков останнім часом жив разом із Скороход, але вона від нього пішла. Нардеп важко переживав розрив, для нього це було трагедією.

За словами Арахамії, Поляков 7 жовтня висловив бажання повернутися і відновити співпрацю із фракцією "Слуга народу". Він більше не хотів бути в опозиції до монобільшості.

Зранку 8 жовтня із приміщення комітету ВР Скороход забрала швидка. За словами очевидців, нардеп у стані шоку. Вона, зокрема, намагалася додзвонитися до померлого Полякова і кричала, що вагітна. 

Член групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець повідомив, що Скороход втратила свідомість в будівлі комітетів ВР і зараз знаходиться в лікарні.

За його словами, швидше за все у неї підвищився тиск. Нардепку намагалися привести до тями в приміщенні комітетів, але це "не дуже вийшло: їй стало трошки легше, але потім вона знову втратила свідомість, тому вирішили терміново відправляти її в лікарню".

Скороход сидить в залі пленарних засідань Ради поруч з Поляковим і, за словами Лубінця, вони найбільше спілкувалися.

Що було раніше: Влітку 2021 року журналісти застали Полякова із іншою "вигнанкою" "Слуги народу" Анною Скороход на вихідних у Львові. Скороход заміжня.

Скороход має сина Олексія від свого чоловіка Олексія Алякіна.

У Полякова є дві дочки від дружини Галини.

Довідка: Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції – як говорили, через порушення домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфлікти з керівництвом фракції та тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

16 грудня Поляков попросив виключити його з партії "Слуга народу" з "ідеологічних і моральних принципів".

Після виключення вступив у групу "За майбутнє", яку асоціюють з Коломойським.

Що передувало: 

  • Поліція та колеги повідомили, що 33 річного народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим у таксі у Дніпровському районі Києва.
  • Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.
  • За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, в машині нардепа почало нудити.
  • За попередньою інформацією народний помер внаслідок гострої коронарної недостатності.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПоляковВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Поляков
ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи на окрузі покійного Полякова
Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг
Рада утворила ТСК щодо розслідування смерті нардепа Полякова
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: