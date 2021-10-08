Поляков жив зі Скороход, її забрала швидка з Верховної Ради – джерела
Померлий нардеп Антон Поляков жив разом із колегою із депгрупи "За майбутнє" Анною Скороход, яку також виключили з фракції "Слуга народу" у 2019 році. Скороход знепритомніла у приміщенні комітетів ВР 8 жовтня і її забрала швидка допомога.
Джерело: співрозмовники УП в "Слузі народу", "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у партійних чатах в соцмережі, що Поляков останнім часом жив разом із Скороход, але вона від нього пішла. Нардеп важко переживав розрив, для нього це було трагедією.
За словами Арахамії, Поляков 7 жовтня висловив бажання повернутися і відновити співпрацю із фракцією "Слуга народу". Він більше не хотів бути в опозиції до монобільшості.
Зранку 8 жовтня із приміщення комітету ВР Скороход забрала швидка. За словами очевидців, нардеп у стані шоку. Вона, зокрема, намагалася додзвонитися до померлого Полякова і кричала, що вагітна.
Член групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець повідомив, що Скороход втратила свідомість в будівлі комітетів ВР і зараз знаходиться в лікарні.
За його словами, швидше за все у неї підвищився тиск. Нардепку намагалися привести до тями в приміщенні комітетів, але це "не дуже вийшло: їй стало трошки легше, але потім вона знову втратила свідомість, тому вирішили терміново відправляти її в лікарню".
Скороход сидить в залі пленарних засідань Ради поруч з Поляковим і, за словами Лубінця, вони найбільше спілкувалися.
Що було раніше: Влітку 2021 року журналісти застали Полякова із іншою "вигнанкою" "Слуги народу" Анною Скороход на вихідних у Львові. Скороход заміжня.
Скороход має сина Олексія від свого чоловіка Олексія Алякіна.
У Полякова є дві дочки від дружини Галини.
Довідка: Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції – як говорили, через порушення домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфлікти з керівництвом фракції та тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.
16 грудня Поляков попросив виключити його з партії "Слуга народу" з "ідеологічних і моральних принципів".
Після виключення вступив у групу "За майбутнє", яку асоціюють з Коломойським.
Що передувало:
- Поліція та колеги повідомили, що 33 річного народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим у таксі у Дніпровському районі Києва.
- Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.
- За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, в машині нардепа почало нудити.
- За попередньою інформацією народний помер внаслідок гострої коронарної недостатності.