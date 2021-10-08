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"Одним ворогом менше": у Раді скандал через слова Третьякової про Полякова 

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 11:42
Галина Третяякова, скріншот із трансляції засідання

Народний депутат Ігор Палиця від групи "Партія "За майбутнє" заявив, що нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова грубо висловилася в депутатському чаті про смерть колеги Антона Полякова. Її можуть відсторонити від участі в засіданнях чи від головування в комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Джерело: трансляція засідання парламенту  

Пряма мова Палиці: "Ми хочемо звернутися до фракції "Слуги народу". Тільки-що в вашому партійному чаті керівник комітету, який має опікуватися людьми, дітьми, пані Третьякова написала, що "одним ворогом менше" про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третякової. 

Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков, померла людина – звичайна людина, крім того, наш колега по парламенту.

Я дуже прошу вас, дуже прошу, пане Стефанчук, зробіть моральні висновки і скажіть, як ви вважаєте, треба виходити з цієї ситуації. Такого робити не можна".  

Деталі: Депутати з зали відреагували на це вигуками "Ганьба!".

Згодом Ірина Геращенко оприлюднила скріншот зі словами Галини Третьякової з чату
Згодом Ірина Геращенко оприлюднила скріншот зі словами Галини Третьякової з чату
Із Facebook Геращенко

Галина Третьякова попросила репліку. 

"Галино Миколаївно, Ви впевнені, що хочете репліку?.. Галина Миколаївна Третьякова. Я думаю, що краще, коли вона сама висловиться з цього приводу. Але, звичайно, якщо такі слова були, вони неприпустимі", – сказав Стефанчук. 

Пряма мова Третьякової: "У мене два зауваження. Перше зауваження: звідки "Замайбах" знають, що пишуть у чаті "Слуга народу". По-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут у залі Конституцією, вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор – це вам". 

Деталі: На цих словах Стефанчук попросив вимкнути Третьяковій мікрофон і сказав: "Життя кожної людини є вищою соціальною цінністю. Так гарантує стаття третя Конституції України. І давайте припинимо на цьому будь-які спекуляції. А свобода слова, в тому числі, означає відповідальність за те, що говорить кожен із нас".

Після цього надійшла заява на перерву від двох фракцій і Стефанчук покликав керівників фракцій до кабінету голови ВР. 

Коли депутати повернулися в сесійну залу, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приніс вибачення близькими покійного Полякова.

"Про покійних ми говоримо тільки хороше або нічого", – сказав Арахамія і попросив вшанувати Полякова хвилиною мовчання. 

Стефанчук також повідомив, що згодом розглянуть лист від голів фракцій і груп із пропозицією відсторонити Третьякову від засідань і, можливо, від головування в комітеті. 

Після цього нардепи повернулися до питання обрання нового голови парламенту замість відкликаного напередодні Дмитра Разумкова.

Довідка: Нардеп Антон Поляков у парламенті спершу входив до фракції "Слуга народу", а потім став членом депутатської групи "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським. 

Антон Поляков помер цієї ночі у таксі. Імовірно – внаслідок гострої коронарної недостатності.

Поляков неодноразово заявляв, що "слуги народу" отримують доплату в конвертах. 

Українська правда, доповнено
Теми: Верховна РадаСлуга народуПоляковскандал


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