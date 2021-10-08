"Слуга народу" готується усунути "друзів" Разумкова з посад голів комітетів – джерела

Керівництво фракції "Слуга народу" попросить кількох депутатів написати заяви на звільнення з посад голів комітетів Ради через їхню позицію і голосування щодо відставки ексспікера парламенту Дмитра Разумкова.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу"

Деталі: Мова йде про голів комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху, з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, з питань цифрової трансформації Михайла Крячка та з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського.

За даними співрозмовників УП, їх попросять написати заяви за власним бажанням.

Чому це важливо: Наталуху, Бабака та Крячка називають "групою Разумкова". Сольський – людина ексглави Офісу президента Андрія Богдана.

Бабак і Наталуха були відсутні на засіданні 7 жовтня, коли розглядали відставку Разумкова, Крячко і Сольський – не голосували за відсторонення ексспікера.

За останні тижні Разумков досить часто повторював журналістам, що в нього "є велика кількість народних депутатів, яких щиро вважає командою".

У монобільшості близькими до ексголови ВРУ також називають Оксану Дмитрієву, Ольгу Савченко, Неллі Яковлєву, Василя Мокана і Володимира Козака.

Дмитрієва, Яковлєва, Мокан і Козак голосували проти відставки Разумкова, Савченко натиснула кнопку "за".

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