У "помаранчевій" зоні уже 13 областей

Уже 13 областей України перейшли в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки станом на 8 жовтня. До переліку регіонів, де перевищено рівень захворюваності на Covid-19, додалася Тернопільська область.

Джерело: МОЗ

Деталі: В "помаранчеву" зону потрапили Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська і Чернівецька області.

Інфографіка з сайту МОЗ

Решта областей знаходяться в "жовтій" зоні.

Найвищий рівень захворюваності в Луганській (742 на 100 000), Чернівецькій (738), Харківській (480) та Сумській (475) областях.

У Києві рівень захворюваності Covid – 230 випадок на 100 000 осіб. Столиця – в жовтій зоні епідопасності.

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