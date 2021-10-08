У "помаранчевій" зоні уже 13 областей
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 12:23
Уже 13 областей України перейшли в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки станом на 8 жовтня. До переліку регіонів, де перевищено рівень захворюваності на Covid-19, додалася Тернопільська область.
Джерело: МОЗ
Деталі: В "помаранчеву" зону потрапили Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська і Чернівецька області.
Решта областей знаходяться в "жовтій" зоні.
Найвищий рівень захворюваності в Луганській (742 на 100 000), Чернівецькій (738), Харківській (480) та Сумській (475) областях.
У Києві рівень захворюваності Covid – 230 випадок на 100 000 осіб. Столиця – в жовтій зоні епідопасності.
Передісторія:
- Станом на 7 жовтня у "помаранчевій зоні" перебували 12 областей України.
- З 23 вересня по всій території України було запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткіші.
Українська правда