Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Верховний суд відправив на конституційну перевірку судову реформу Зеленського

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 12:40
фото: pixabay

Верховний суд звернувся до Конституційного суду з проханням перевірити на відповідність Конституції "окремих положень" закону про реформу Вищої ради правосуддя, який був ініційований президентом Володимиром Зеленським і передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до відповідальності.

Джерело: засідання пленуму Верховного суду у п’ятницю

Деталі: Звернення підтримали 129 суддів ВС, серед яких і голова суду Валентина Данішевська, проти виступили лише 15 суддів.

Як заявила під час свого виступу Данішевська, мета звернення до КС - "убезпечити судову реформу від порушень Конституції" і щоб її результати були "сталими" і не були "зруйновані".

Вона вважає обов’язком ВС зробити це звернення, щоб у майбутньому "кожна дія Етичної ради не оскаржувалася до суду" і робота ВРП не була заблокована.

Це рішення прокоментувала громадська організація "Центр протидії корупції".

За її інформацією, в своєму поданні судді виступають проти:

  • відсторонення членів ВРП, які за висновком Етичної ради не відповідають критеріям доброчесності;
  • оцінювання членів ВРП, які є суддями і раніше проходили кваліфікаційне оцінювання;
  • звільнення чинних членів Вищої ради правосуддя;
  • порядку прийняття рішень Етичною радою.

У ЦПК вважають, що Верховний суд "руками КС хоче поховати судову реформу".

Напередодні, 7 жовтня, голова ВС Данішевська була на нараді у Зеленського, де обговорювалась судова реформа. Зокрема там йшлося про запуск Етичної ради, яка має слідкувати за доброчесністю членів Вищої ради правосуддя.

Данішевська під час заходу наголосила на важливості проведення судової реформи в Україні.

Пряма мова: "Представники судової гілки влади на етапах підготовки, ухвалення та впровадження законів (щодо роботи ВРП та ВККС – ред.) говорили про певні вади, суперечності й необхідність деяких змін. Водночас ми ніколи не ставили впровадження реформи в залежність від того, чи будуть внесені зміни (до законодавства – ред.). Про це свідчить те, що Вища рада правосуддя запустила цю реформу своєчасно, без будь-яких зволікань".

Передісторія: 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про реформу Вищої ради правосуддя, який серед іншого забезпечує "перезавантаження" ВРП за участі міжнародних експертів, які матимуть вирішальний голос у відборі нових членів ради.

Зокрема, закон пропонує утворити так звану Етичну раду, до складу якої входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями. Цей орган перевірятиме на доброчесність кандидатів до Вищої ради правосуддя...

Про таку реформу Зеленського просили посли країн "Великої сімки" та ЄС.

Теми: судреформиВерховний судКонституціяЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву

Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу

Україна виграла надважливий матч у Фінляндії

відеоБіля будинку Порошенка у Козині сталися сутички

відеоСенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала

Угорщина заявила про підтримку Польщі після резонансного рішення щодо права ЄС

Усі новини...
суд
Водій Hummer, який збив на смерть дитину, вийшов з СІЗО – ЦПК
На Рівненщині вчителя танців визнали винним у розбещенні 10-річної дівчинки
Разумков заявив, що піде до суду, якщо в нього заберуть мандат
Останні новини
00:55
Таліби відмовилися співпрацювати зі США для боротьби з “ІДІЛ”
23:56
фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів
23:29
Футбол: Ярмоленко прокоментував перемогу України над Фінляндією
22:49
відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву
22:29
фотоІлон Маск розповів, коли чекати перші авто Tesla німецького виробництва
21:29
Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу
21:17
Україна виграла надважливий матч у Фінляндії
21:07
відеоБіля будинку Порошенка у Козині сталися сутички
20:25
відеоСенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала
20:16
Китай планує "возз'єднання" з Тайванем, проте острів обіцяє стояти за незалежність
Усі новини...