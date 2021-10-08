Верховний суд відправив на конституційну перевірку судову реформу Зеленського

Верховний суд звернувся до Конституційного суду з проханням перевірити на відповідність Конституції "окремих положень" закону про реформу Вищої ради правосуддя, який був ініційований президентом Володимиром Зеленським і передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до відповідальності.

Джерело: засідання пленуму Верховного суду у п’ятницю

Деталі: Звернення підтримали 129 суддів ВС, серед яких і голова суду Валентина Данішевська, проти виступили лише 15 суддів.

Як заявила під час свого виступу Данішевська, мета звернення до КС - "убезпечити судову реформу від порушень Конституції" і щоб її результати були "сталими" і не були "зруйновані".

Вона вважає обов’язком ВС зробити це звернення, щоб у майбутньому "кожна дія Етичної ради не оскаржувалася до суду" і робота ВРП не була заблокована.

Це рішення прокоментувала громадська організація "Центр протидії корупції".

За її інформацією, в своєму поданні судді виступають проти:

відсторонення членів ВРП, які за висновком Етичної ради не відповідають критеріям доброчесності;

оцінювання членів ВРП, які є суддями і раніше проходили кваліфікаційне оцінювання;

звільнення чинних членів Вищої ради правосуддя;

порядку прийняття рішень Етичною радою.

У ЦПК вважають, що Верховний суд "руками КС хоче поховати судову реформу".

Напередодні, 7 жовтня, голова ВС Данішевська була на нараді у Зеленського, де обговорювалась судова реформа. Зокрема там йшлося про запуск Етичної ради, яка має слідкувати за доброчесністю членів Вищої ради правосуддя.

Данішевська під час заходу наголосила на важливості проведення судової реформи в Україні.

Пряма мова: "Представники судової гілки влади на етапах підготовки, ухвалення та впровадження законів (щодо роботи ВРП та ВККС – ред.) говорили про певні вади, суперечності й необхідність деяких змін. Водночас ми ніколи не ставили впровадження реформи в залежність від того, чи будуть внесені зміни (до законодавства – ред.). Про це свідчить те, що Вища рада правосуддя запустила цю реформу своєчасно, без будь-яких зволікань".

Передісторія: 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про реформу Вищої ради правосуддя, який серед іншого забезпечує "перезавантаження" ВРП за участі міжнародних експертів, які матимуть вирішальний голос у відборі нових членів ради.

Зокрема, закон пропонує утворити так звану Етичну раду, до складу якої входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями. Цей орган перевірятиме на доброчесність кандидатів до Вищої ради правосуддя...

Про таку реформу Зеленського просили посли країн "Великої сімки" та ЄС.