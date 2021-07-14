Рада підтримала очищення Вищої ради правосуддя

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5068 про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Джерело: засідання парламенту 14 липня, Центр протидії корупції

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "За 259. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому".

Деталі: Не підтримали закон "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "ОПЗЖ". Цей закон входить у пакет, необхідний для відновлення програми МВФ.

Як пояснює ЦПК, основна перевага законопроекту № 5068 в тому, що він забезпечує перезавантаження ВРП за участі міжнародних експертів, які матимуть вирішальний голос. До цього раніше закликали міжнародні партнери та Венеційська комісія.



Закон передбачає створення незалежного органу – Етичної ради, яка оцінюватиме на доброчесність усіх кандидатів.



Жодне рішення Етичної ради не вважатиметься прийнятим, якщо за нього не проголосували щонайменше двоє міжнародних експертів, а у ситуації рівного розподілу голосів переважатиме і вважатиметься вирішальним голос двох міжнародних експертів.

Парламентарі розглядали правки до закону на двох засіданнях – 13 та 14 липня. Вони зокрема прийняли поправку №733, за яку виступали громадські організації. Ця поправка передбачає особливу процедуру голосування на з’їздах суддів. Зокрема, те, що для збереження недоброчесного члена на посаді необхідна більшість голосів з’їзду.

Згідно з пояснювальною запискою, закон має на меті удосконалити порядок призначення на посади членів ВРП для "практичної реалізації принципу верховенства права, забезпечення відповідності кандидатів на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності, підвищення інституційної спроможності ВРП, підвищення рівня суспільної довіри до органів суддівського врядування зокрема та судової влади загалом".

Що у законі:

Законопроєкт пропонує утворити Етичну раду, до складу якої входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями. Рішення в Етичній раді ухвалюватимуться чотирма голосами.

Етична рада встановлюватиме, чи відповідає кандидат на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності, та надаватиме органу обрання/призначення список кандидатів, рекомендованих для призначення на посаду члена ВРП. Зазначається, що такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів ВРП.

Згідно з текстом документа, Етична рада упродовж трьох місяців з дня затвердження її персонального складу має провести оцінювання членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), призначених до набрання чинності цим законом, на відповідність їх критеріям професійної етики та доброчесності.

За результатами такого оцінювання Етична рада може рекомендувати звільнення члена ВРП.

Закон також визначає порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їх правовий статус та обсяг повноважень.

Рада також прийняла у другому читанні та в цілому проєкт закону №5069 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя. Таке рішення підтримали 265 нардепів.

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