Напередодні смерті Поляков був у компанії помічника Скороход - джерела
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 14:55
Нардеп Антон Поляков напередодні смерті зустрічався з помічником депутатки Анни Скороход Русланом Джамбулатовим.
Джерело: співрозмовники Української правди в правоохоронних органах, журналіст Олексій Братущак у Facebook
Деталі: Одне з джерел каже, що дійсно, напередодні смерті Поляков "спілкувався з людиною з таким прізвищем".
За даними Братущака, Поляков і Джамбулатов разом випивали.
Що передувало:
- Поліція та колеги повідомили, що 33 річного народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим у таксі у Дніпровському районі Києва.
- Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.
- За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, в машині нардепа почало нудити.
- За попередньою інформацією народний помер внаслідок гострої коронарної недостатності.
Українська правда