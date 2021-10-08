Напередодні смерті Поляков був у компанії помічника Скороход - джерела

Нардеп Антон Поляков напередодні смерті зустрічався з помічником депутатки Анни Скороход Русланом Джамбулатовим.

Джерело: співрозмовники Української правди в правоохоронних органах, журналіст Олексій Братущак у Facebook

Деталі: Одне з джерел каже, що дійсно, напередодні смерті Поляков "спілкувався з людиною з таким прізвищем".

За даними Братущака, Поляков і Джамбулатов разом випивали.

Що передувало: