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Напередодні смерті Поляков був у компанії помічника Скороход - джерела

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 14:55
Скороход і Поляков скріншот

Нардеп Антон Поляков напередодні смерті зустрічався з помічником депутатки Анни Скороход Русланом Джамбулатовим.

Джерело: співрозмовники Української правди в правоохоронних органах, журналіст Олексій Братущак у Facebook

Деталі: Одне з джерел каже, що дійсно, напередодні смерті Поляков "спілкувався з людиною з таким прізвищем".

За даними Братущака, Поляков і Джамбулатов разом випивали.

Що передувало: 

  • Поліція та колеги повідомили, що 33 річного народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим у таксі у Дніпровському районі Києва.
  • Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.
  • За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, в машині нардепа почало нудити.
  • За попередньою інформацією народний помер внаслідок гострої коронарної недостатності.

Українська правда
Теми: ПоляковВерховна Рада


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