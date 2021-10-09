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Україна сьома у світі за добовою поширеністю COVID-19

Субота, 9 жовтня 2021, 06:40

7 жовтня у 442 912 людей у світі виявили COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 106 298 випадків, в Британії – 36 060, в Туреччині – 30 201.

Крім того, в Росії – 27 246 заражень, в Індії – 19 870.

 

Україна з 16 362 хворими на 7 місці у світі між Бразилією та Румунією. У Європі Україна на третьому місці.

7 611 людей у світі померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 7 місці у світі і на третьому в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 7 жовтня в Україні зафіксовано 16 362 нових підтверджених випадків COVID-19. Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 526 осіб; летальних випадків – 241; одужало – 4 720 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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