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У Карпатах зафіксували 9 градусів морозу

Субота, 9 жовтня 2021, 12:12
У Карпатах зафіксували 9 градусів морозу
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На горі Піп Іван Чорногірський у суботу зранку зафіксували температуру -9°С.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Деталі: Повідомляється, що станом на 8:30 9 жовтня на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря становила -9°С.

На горі хмарно, туман, вітер східний, 18 м/с.

Довідка: Піп Іван (Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) має висоту 2 028 м, це одна з найвищих вершин українських Карпат, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Українська правда

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Теми: Карпатипогода
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