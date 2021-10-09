У Карпатах зафіксували 9 градусів морозу

На горі Піп Іван Чорногірський у суботу зранку зафіксували температуру -9°С.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Деталі: Повідомляється, що станом на 8:30 9 жовтня на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря становила -9°С.

На горі хмарно, туман, вітер східний, 18 м/с.

Довідка: Піп Іван (Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) має висоту 2 028 м, це одна з найвищих вершин українських Карпат, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.