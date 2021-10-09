Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі 9 особам загрожує до 10 років тюрми через смерть українця

Субота, 9 жовтня 2021, 13:50
У Польщі 9 особам загрожує до 10 років тюрми через смерть українця
Дмитро Никифоренко, ФОТО GAZETA WYBORCZA

В рамках слідства у справі загибелі 25-річного українця у витверезнику Вроцлава звинувачення висунули дев’яти особам.

Про це повідомила Районна прокуратура Щецина, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

 Учора прокуратура повідомила, що у ході слідства було затримано вісім осіб. У суботу була затримана дев’ята особа, працівниця витверезника.

"Прокурор висунув трьом поліцейським звинувачення у порушенні службових повноважень, зловживанні при поводженні з затриманою особою та смертельному побитті", - повідомили в прокуратурі Щецина.

Ще одного поліцейського звинуватили у  наданні дозволу фізичного насильства над затриманою особою, що суперечило його службовим обов'язкам.

Двох працівників витверезника прокурор звинуватив у фізичному насильстві над затриманим та смертельному побитті.

Лікарці витверезника висунули звинувачення у неналежній оцінці стану побитого українця, що призвело до його смерті.

Керівника витверезника звинуватили у підбурюванні медичних працівників до перешкоджання кримінальному провадженню та розміщення неправдивої інформації в медичній документації щодо перебування потерпілого в центрі. Те саме звинувачення почув заарештований у п'ятницю співробітник витверезника.

Прокуратура попросила про тримісячний арешт двох поліцейських. Суд не задовольнив це клопотання, однак обвинувачення планує оскаржити це рішення.  

Решта підозрюваних перебуватимуть під наглядом поліції, щодо них діють заборони контакту з конкретними особами, заборони на виїзд з країни та майнові гарантії.

Працівників і лікарку витверезника відсторонили від роботи. Одного з офіцерів поліції відсторонили від виконання службових обов’язків, а на іншого "прокурор наклав наказ утриматися від виконання будь-якої діяльності, в якій допустима можливість застосування заходів прямого примусу".

Трьом поліцейським та двом працівникам центру тверезості загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Решті - до 5 років.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. 

За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано. 

Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на найсуворіше покарання польських поліцейських, причетних до смерті Никифоренка.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Польща
В уряді розкритикували зернові погрози Польщі: питання економічного виживання
Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проводять навчання біля кордонів Польщі
Польща погрожує "закрити" кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: