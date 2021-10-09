У Польщі 9 особам загрожує до 10 років тюрми через смерть українця

В рамках слідства у справі загибелі 25-річного українця у витверезнику Вроцлава звинувачення висунули дев’яти особам.

Про це повідомила Районна прокуратура Щецина, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Учора прокуратура повідомила, що у ході слідства було затримано вісім осіб. У суботу була затримана дев’ята особа, працівниця витверезника.

"Прокурор висунув трьом поліцейським звинувачення у порушенні службових повноважень, зловживанні при поводженні з затриманою особою та смертельному побитті", - повідомили в прокуратурі Щецина.

Ще одного поліцейського звинуватили у наданні дозволу фізичного насильства над затриманою особою, що суперечило його службовим обов'язкам.

Двох працівників витверезника прокурор звинуватив у фізичному насильстві над затриманим та смертельному побитті.

Лікарці витверезника висунули звинувачення у неналежній оцінці стану побитого українця, що призвело до його смерті.

Керівника витверезника звинуватили у підбурюванні медичних працівників до перешкоджання кримінальному провадженню та розміщення неправдивої інформації в медичній документації щодо перебування потерпілого в центрі. Те саме звинувачення почув заарештований у п'ятницю співробітник витверезника.

Прокуратура попросила про тримісячний арешт двох поліцейських. Суд не задовольнив це клопотання, однак обвинувачення планує оскаржити це рішення.

Решта підозрюваних перебуватимуть під наглядом поліції, щодо них діють заборони контакту з конкретними особами, заборони на виїзд з країни та майнові гарантії.

Працівників і лікарку витверезника відсторонили від роботи. Одного з офіцерів поліції відсторонили від виконання службових обов’язків, а на іншого "прокурор наклав наказ утриматися від виконання будь-якої діяльності, в якій допустима можливість застосування заходів прямого примусу".

Трьом поліцейським та двом працівникам центру тверезості загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Решті - до 5 років.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.

За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано.

Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на найсуворіше покарання польських поліцейських, причетних до смерті Никифоренка.