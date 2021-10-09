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У Росії новий рекорд померлих від коронавірусу

Субота, 9 жовтня 2021, 14:06
У Росії новий рекорд померлих від коронавірусу
Фото з сайту miloserdie.ru

У Росії за добу 8 жовтня померла рекордна кількість хворих на COVID за весь час пандемії – 968 осіб.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: Всього за добу в РФ зафіксували 29 362 випадки коронавірусу.

Ці значення наблизилися до максимальних за пандемію 29 935 випадків, зафіксованих 24 грудня 2020 року.

Найбільше смертей від коронавірусу за добу в Москві – 70, у Петербурзі – 61, у Свердловській області – 48.

У Москві за добу відзначений стрибок захворюваності з 4 594 у п'ятницю до 6 001 випадку в суботу. Це максимальне число заражень з 9 липня.

Передісторія:

  • У середу, 6 жовтня, вперше за весь період пандемії в Росії зареєстрували понад 900 випадків смертей серед хворих на коронавірус COVID-19.

Теми: Росіякоронавірус
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