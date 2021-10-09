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Біля будинку Порошенка у Козині сталися сутички

Субота, 9 жовтня 2021, 21:07
Фото з Telegram-каналу Андрія Луганського

У Козині на Київщині десятки молодиків почали прориватися в будинок експрезидента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Джерело: народна депутатка з фракції "ЄС" Ірина Геращенко у Facebook, відео депутата Київради Олександра Погребиського

Пряма мова: "Тітушки , яких вночі набирали в соцмережах на проплачені "акції", почали прориватися в будинок Петра Порошенка. Непогана картинка напередодні саміту Україна-ЄС. Як там казав Зеленський, він просуває "агресивну зовнішню політику"? Забув додати про безумну внутрішню".

Деталі: За даними поліції, в селі Козин розпочалися акції двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні. 60 правоохоронців прибули до села для забезпечення громадського порядку. Силовики повідомили, що між учасниками акції розпочався словесний конфлікт, "який поліцейські швидко припинили".

Геращенко у свою чергу зазначила, що відбулися сутички, а політсила Порошенка звернулася до радника-уповноваженої з прав дитини Дарини Герасименко з вимогою негайно прибути в Козин і разом з поліцією "убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях".

Відео сутичок виклав на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міськради Погребиський.

Доповнено: За даними каналу "Дом" противники Порошенка заявили, що прийшли до колишнього президента вимагати пояснень, як він пов'язаний з Віктором Медведчуком і чи допомагав у фінансуванні бойовиків ОРДЛО.

Петро Порошенко після інциденту пригрозив Офісу президента та Володимиру Зеленському відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

Українська правда
Теми: Порошенкомітингиполіція


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