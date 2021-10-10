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Сутички під будинком Порошенка: п’ятий президент звернувся до Зеленського

Неділя, 10 жовтня 2021, 08:49
Фото Дмитра Ларіна, УП

Експрезидент та лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко в ніч на 10 жовтня під час спілкування зі своїми прихильниками, що зібралися біля його будинку, пригрозив Офісу президента відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

Джерело: Порошенко у Facebook

Деталі:  За словами п’ятого президента, під його помешкання прибули "російськомовні тітушки, що за гроші готові продати Україну". Між прихильниками й противниками Порошенка сталися сутички.

Пряма мова Порошенка: "Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відволікти увагу, щоб уникнути відповідальності. Дякую ветеранам та активістам, які не дали цьому відбутися. Ви усі великі молодці!

Офісу президента я хочу сказати: ви за це будете нести відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність провоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну.

Володимире Олександровичу (Зеленський - УП), ми вас точно не боїмося, а от ви – боїтеся нас!"

Передісторія: У Козині на Київщині десятки молодиків почали прориватися в будинок експрезидента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Між ними та прихильниками Порошенка відбулися сутички, відео та фото яких виклали у мережу депутати "ЄС".

Сутички під будинком Порошенка
Сутички під будинком Порошенка
Скрін з відео

Нагадаємо: Противники Петра Порошенка заявляли, що прийшли до колишнього президента вимагати пояснень, як він пов'язаний з Віктором Медведчуком і чи допомагав у фінансуванні бойовиків ОРДЛО.

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськиймітингиОфіс президента


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