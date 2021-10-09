Футбол: Ярмоленко прокоментував перемогу України над Фінляндією

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко привітав колег і вболівальників з перемогою над Фінляндією (2:1) у відборі ЧС-2022.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Нарешті ці нічиї закінчилися і ми перемогли. Хочу привітати тренерський штаб, гравців і вболівальників, була важка гра і ми здобули важливі три очки. У Фінляндії хороша команда, не просто так вони грали на Євро, у них організована команда, яка знає, за рахунок чого здобувати очки. Було важко, особливо в другому таймі.

Після гри з Францією сказав, що може ближче до 40 років заб'ю з правої ноги. Забив трохи раніше. Будемо працювати, може ще й головою почну забивати. Думаю, ніхто цього не очікував. Добре, що вдалося забити. Але для мене важливіше, що ми взяли три очки".

Деталі: Україна набрала вісім очок і повернулася на друге місце відбіркової групи D. У збірної Боснії та Герцеговини шість очок і гра в запасі.

12 жовтня Україна прийматиме боснійців у Львові. Початок зустрічі на "Арені Львів" - о 21:45.