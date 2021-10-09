Україна виграла надважливий матч у Фінляндії

Збірна України у матчі відбору на Чемпіонат світу з футболу 2022 року здолала збірну Фінляндії з рахунком 2:1.

Матч пройшов у суботу 9 жовтня у Хельсінкі.

Синьо-жовті провели активно перші хвилини і забили швидкий гол. На четвертій хвилині після класного удару Андрія Ярмоленка у кут воріт рахунок став 1:0. Після забитого голу українці більше володіли м`ячем і атакували. Втім фіни зуміли використати один зі своїх напівмоментів. На 29-й хвилині після подачі кутового Андрій П`ятов відбиває м`яча і після пару рикошетів м`яч від Пуккі залітає у ворота - 1:1.

Через п`ять хвилин Україна забиває другий гол. Після двох скидок від Циганкова Роман Яремчук виводить збірну Україну вперед - 2:1. У першому таймі в України ще був класний удар від Віктора Циганкова, але трохи вище воріт.

У другому таймі на полі була позиційна гра більше на захист. У фінів було кілька ударів, з якими без проблем впорався П`ятов. В іншому матчі групи Боснія і Герцоговина на виїзді з рахунком 2:0 здолала Казахстан.

Після шести турів в України вісім очок і друге місце. Франція з 12 очками займає перший рядок. Боснія з шістьма очками на третій позиції.

За два тури до завершення відбору до ЧС-2022 року збірній України залишилося провести дві гри. У наступному матчі українці зустрінуться зі збірною Боснії у Львові та боснійцями на виїзді у листопаді. Окрім, того збірна України вже випереджає Фінляндію у випадку однакової кількості очок за результатами особистих поєдників (1:1 та 2:1).