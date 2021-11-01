Під час виборів найбільше порушень поліція зафіксувала у Харківській області

Під час виборчого процесу в Україні слідчі розпочали чотири кримінальні провадження і склали три адміністративних протоколи.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Найбільше порушень зареєстровано в Харківській – 59, у Черкаській – 25 та Львівській областях – 10.

Здебільшого події стосувалися незаконної агітації – 36, невиконання рішення виборчої комісії – 7, фотографування бюлетеня або виборчої документації – 6, можливого підкупу виборців – 5, незаконного знищення виборчої документації – 5, порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії – 4, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 4, фальсифікації виборчих документів або її спроба – 4, незаконного використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 1.

За результатами перевірки розпочато чотири кримінальні провадження:

2 – за ч. 1 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів) - у Харківській та Черкаській областях;

2 – за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі) – у Харківській області.

Також після проведення перевірки складено три адміністративні протоколи: 2 – за порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму, 1 – за пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня.

У поліції зазначають, що загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу.

Нагадаємо: На Черкащині, де проходили проміжні вибори народного депутата, в місті Золотоноша поліція допитала жінку, яка на виході з дільниці відмічала виборців, які вже про голосували.