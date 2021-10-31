Вибори на Черкащині: виборців "Слуги" відмічали, нардепи прийшли на дільниці

На Черкащині, де проходять проміжні вибори народного депутата, в місті Золотоноша поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці відмічала виборців, які вже про голосували.

Джерело: рух ЧЕСНО, громадянська мережа ОПОРА

Деталі: Як повідомляє ЧЕСНО, подія трапилася на дільниці №710880.

Руху вдалося отримати фото з місця події, у списку дійсно простежується системне написання часу голосування виборців та відмітки "захворів". У списку зазначені прізвища, імена та по батькові виборців, їхні телефони.

Як розповіла ЧЕСНО очевидиця Оксана Гіщин, біля школи, де проходить голосування, стояли люди зі списками. Вони контролювали виборців, які проголосували за кандидата від "Слуги народу" Віталія Войцехівського.

фото ЧЕСНО

При цьому в сусідньому населеному пункті Деньги громадяни відзняли на відео депутатку селищної ради і колишню голову громади Ларису Головань. Вона сиділа на лавці і приховувала списки, які дуже схожі за своїм оформленням на ті, що виявили у Золотоноші – мають таке ж форматування і згори сіру смужку.

У свою чергу, громадянська мережа ОПОРА повідомляє, що на виборчій дільниці №710174 (с. Антипівка) спостерігачка від кандидата Віталія Войцехівського ("Слуга народу") вела списки окремих виборців, які голосували. На місце подій прибула слідчо-оперативна група, склала протокол.

фото ОПОРИ

Також, за повідомленням спостергачів ОПОРИ, біля дільниці №710187 (с. Гладківщина) чотири представники від кандидата Войцехівського на вході в дільницю вели якісь списки. Вони швидко сховали списки, як побачили, що до них наближаються спостерігачі. Зафіксувати подію на фото чи відео спостерігачам не вдалося.

ОПОРА нагадує, що контрольоване голосування може бути ознакою організованого на дільниці підкупу виборців.

Крім того, на окрузі 197 на Черкащині спостерігачі ОПОРИ зафіксували сторонніх осіб у приміщенні для голосування, зокрема нардепів від "Слуги народу".

Так, на виборчій дільниці №710187 в селі Гладківщина був присутній народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко. Крім того, на полі його піджака — значок із логотипом партії.

фото ОПОРИ

У Черкасах на дільниці №711069 був присутній народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський.

фото ОПОРИ

"Попри наявність колізії між законодавством про вибори та статусом народних депутатів, виборчий процес базується на принципі рівності можливостей кандидатів і регулюється нормами саме Закону про вибори народних депутатів як спеціального закону. Відповідно до законодавства, народні депутати України не входять до переліку осіб, які мають право перебувати на виборчій дільниці під час проведення голосування", - заявили спостерігачі.

Також ОПОРА повідомляє, що на виборчій дільниці №71089 в селі Деньги Золотоніського району Черкаської області стався конфлікт між членами дільничної комісії та спостерігачем від кандидата Дмитра Кухарчука. Спостерігач намагався зірвати пломбу із скриньки для голосування на дому. Свої дії він мотивував тим, що має намір перевірити цілісність пломб.

Члени дільничної комісії розцінили такі дії як намір пошкодити пломби. Водій, який возив членів комісії для організації голосування за місцем перебування, зробив зауваження з цього приводу спостерігачу та схопив його за лікоть. Опісля спостерігач завдав водію удару в обличчя. Водій поліції не викликав та покинув приміщення для голосування. Поки інші спостерігачі складали акт про порушення (намір пошкодити пломбу), спостерігач від кандидата покинув виборчу дільницю.