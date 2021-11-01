Італія потроїть внесок у боротьбу зі змінами клімату

Італія потроїть свій внесок у фінансування боротьби зі змінами клімату до 1,4 мільярда доларів на рік протягом наступних п’яти років.

Джерело: прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, цитує Reuters

Пряма мова: "Я радий повідомити, що Італія майже втричі збільшить свої фінансові зобов’язання до 1,4 мільярда доларів на рік протягом наступних 5 років".

Деталі: Як повідомляє видання, за оцінками аналітичних центрів, ця сума значно менша у порівнянні зі 100-мільярдним фондом, яким багаті країни обіцяють допомогти країнам, що розвиваються, впоратися зі зміною клімату.

За оцінками кліматичного аналітичного центру ECCO, "кліматичний внесок" Італії має становити близько 4 мільярдів доларів.

Нагадаємо: Лідери G20 погодили підсумкову заяву, в якій міститься заклик до "конструктивних та ефективних" дій щодо обмеження глобального потепління, однак її критикують за відсутність конкретних зобов'язань.