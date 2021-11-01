Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Італія потроїть внесок у боротьбу зі змінами клімату

Понеділок, 1 листопада 2021, 01:51
Італія потроїть внесок у боротьбу зі змінами клімату
Маріо Драгі, фото: Getty Images

Італія потроїть свій внесок у фінансування боротьби зі змінами клімату до 1,4 мільярда доларів на рік протягом наступних п’яти років.

Джерело: прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, цитує Reuters

Пряма мова: "Я радий повідомити, що Італія майже втричі збільшить свої фінансові зобов’язання до 1,4 мільярда доларів на рік протягом наступних 5 років".

Деталі: Як повідомляє видання, за оцінками аналітичних центрів, ця сума значно менша у порівнянні зі 100-мільярдним фондом, яким багаті країни обіцяють допомогти країнам, що розвиваються, впоратися зі зміною клімату.

За оцінками кліматичного аналітичного центру ECCO, "кліматичний внесок" Італії має становити близько 4 мільярдів доларів.

Нагадаємо: Лідери G20 погодили підсумкову заяву, в якій міститься заклик до "конструктивних та ефективних" дій щодо обмеження глобального потепління, однак її критикують за відсутність конкретних зобов'язань.

Теми: Італіяекологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Італія
Італія планує закупити танки Leopard 2 для посилення своєї армії
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: