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Росія – перша у світі за поширенням і добовою смертністю від коронавірусу

Понеділок, 1 листопада 2021, 06:31
фото: Ельдар Сарахман, УП

30 жовтня у світі діагностували понад 327 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Росії, Британії, Туреччині. Росія також лідирує за добовою смертністю від коронавірусу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Росії зафіксували майже 41 тисячу, у Британії – понад 38 тисяч і в Туреччині – майже 25 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США та Україна.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія (1 158 смертей), Румунія (394) та Україна (336).

 
дані Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Британія та Україна.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Румунія та Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 224 128 175 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 014 976 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 29 жовтня в Росії виявили 40 251 випадок коронавірусу, це нове максимальне значення за час пандемії.

Українська правда
Теми: коронавірус


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