У Росії новий антирекорд випадків Covid за добу

За добу 29 жовтня в Росії виявили 40 251 випадок коронавірусу, це нове максимальне значення за час пандемії.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: У Москві захворіли ще 7 267 осіб, у Санкт-Петербурзі – 3 578, у Московській області – 2 680. До п'ятірки за кількістю нових пацієнтів також входять Самарська область (1405 випадків) та Нижегородська область (815).

За добу в РФ від коронавірусу померли 1160 пацієнтів, найбільше померлих у Москві – 97, у Петербурзі – 76, у Краснодарському краї – 43.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 472 тис. 797 випадків коронавірусної інфекції, 237 380 померлих і 7 млн ​​331 тис. 424 одужали, в тому числі 28 909 одужали за останню добу.

Що передувало: Вже двічі цього тижня кількість нових випадків зараження коронавірусом у РФ перевищила 40 тисяч. Для того, щоб розірвати ланцюжки поширення вірусу, в країні до 7 листопада оголошено неробочі дні.