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Ротації в Кабміні: "Слуга народу" визначилася з кандидатами на виліт і призначення

Понеділок, 1 листопада 2021, 09:04
Ротації в Кабміні: Слуга народу визначилася з кандидатами на виліт і призначення
Фото КМУ

"Слуга народу" попередньо визначилася з кандидатами на посади віцепрем’єра, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, екології та оборони, звільнення мінстра економіки Олексія Любченка наразі ще під питанням.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у монобільшості та у команді президента

Пряма мова співрозмовника з команди президента: "Це все вирішено на 90 процентів. У нас як завжди лишають 10% на випадок "ну не вийшло"".

Деталі: За даними джерел, станом на неділю кадрові ротації у Кабміні виглядають так:

  • замість міністра екології Романа Абрамовського прийде його заступник Руслан Стрілець;
  • міністра оборони Андрія Тарана замінять на міністра інтеграції ТОТ Олексія Резнікова;
  • Резнікова – на нардепа від "Слуги народу" Ірину Верещук;
  • віцепрем’єра Олега Уруського – на головного митника Павла Рябікіна.

Станом на ранок понеділка під питанням ще звільнення Любченка.

Обговорюється, що замість Любченка можуть призначити заступницю голови ОПУ Юлію Свириденко.

За даними джерел УП, кадрові питання детально планують обговорити з депутатами монобільшості увечері 1 листопада, адже "співбесідами і звільненнями як завжди займалися на Банковій".

Передісторія:

  • Увечері 1 листопада відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому планують розглянути кадрові зміни у Кабміні і обрання першого заступника голови фракції.

Роман Кравець, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівСлуга народузвільнення
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