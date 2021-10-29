"Слуга народу" візьметься за кадрові зміни у Кабміні в понеділок

1 листопада відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому планують розглянути кадрові зміни у Кабміні і обрання першого заступника голови фракції.

Джерело: речник "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "Планують розглянути кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради; обрання першого заступника голови фракції та інші питання, пов‘язані з роботою фракції".

Деталі: Засідання фракції відбудеться о 19:00 в КВЦ "Парковий".

Палійчук також додала, що на посаду першого заступника голови фракції розглядають кандидатуру нардепа Андрія Мотовиловця.

Що було раніше: Джерела "Української правди" повідомляли, що депутати "Слуги народу" на засіданні фракції у понеділок планують обговорити звільнення віцепрем’єра Олега Уруського, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, екології Романа Абрамовського та оборони Андрія Тарана.

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