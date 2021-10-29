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"Слуга народу" візьметься за кадрові зміни у Кабміні в понеділок

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 15:11
Фото КМУ

1 листопада відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому планують розглянути кадрові зміни у Кабміні і обрання першого заступника голови фракції.

Джерело: речник "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "Планують розглянути кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради; обрання першого заступника голови фракції та інші питання, пов‘язані з роботою фракції".

Деталі: Засідання фракції відбудеться о 19:00 в КВЦ "Парковий".

Палійчук також додала, що на посаду першого заступника голови фракції розглядають кандидатуру нардепа Андрія Мотовиловця.

Що було раніше: Джерела "Української правди" повідомляли, що депутати "Слуги народу" на засіданні фракції у понеділок планують обговорити звільнення віцепрем’єра Олега Уруського, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, екології Романа Абрамовського та оборони Андрія Тарана.

Передісторія: 

  • На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.
  • 1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.
  • Станом на кінець вересня найбільш імовірними кандидатами на виліт називали міністра соцполітики Марину Лазебну, віцепрем’єра Олега Уруського, міністра екології Романа Абрамовського.
  • У жовтні у "Слузі народу" також обговорювали звільнення першого віцепрем’єра-міністра економіки Олексія Любченка. 

Українська правда
Теми: Слуга народуКабінет міністрівзвільнення


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