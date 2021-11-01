Із 5 літаків під санкціями РНБО в Україні "застряг" один, решта обійшли санкції

Із 5 літаків, що потрапили під санкції Ради національної безпеки й оборони України, 4 літаки продовжують літати за межами нашої країни, 3 літаки змінили реєстрацію і лише один літак, яким користувався Віктор Медведчук, стоїть в Україні.

Джерело: розслідування Михайла Ткача на "Українській правді"

Деталі: 19 лютого РНБО наклала санкції на кілька десятків фізичних осіб та компаній, а також на 5 приватних літаків: літак Віктора Медведчука, який той нібито орендував, два літаки, які мають стосунок до Тараса Козака, літак Віталія Хомутинніка, літак столичного забудовника Ігоря Кушніра, який було зареєстровано на фірму його дружини.

Санкції було накладено на 3 роки, але три з цих літаків уже продано, четвертий імовірно продають зараз і лише один літак справді перебуває під санкціями.

Змінили реєстрацію і літають далі літаки колишнього нардепа і бізнесмена Віталія Хомутинніка, президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра та соратника Медведчука з ОПЗЖ Тараса Козака, який нібито переховується у Росії.

Ці літаки покинули Україну перед запровадженням санкцій і згодом змінили бортові номери та місце реєстрації, що дало їм можливість функціонувати далі.

Літак Хомутинніка Гольфстрім G 280 залишив Україну 14 лютого, за 5 днів до санкцій.

За інформацією джерел УП в авіаційній сфері, наприкінці квітня-початку травня Хомутиннік виставив літак на продаж. Сам Хомутиннік підтвердив УП факт звернення до РНБО стосовно "помилковості санкцій" проти його компанії та повідомив про "вимушений перепродаж літака іншій компанії у холдингу".

2 серпня літак із бортовим номером Т7-СІF (Cascade Investment Fund, назва інвестиційного фонду Хомутинніка – УП) прилетів до швейцарського міста Сент-Галлен, де розташований сервісний центр літаків Гольфстрім, а за тиждень вилетів звідти з бортовим номером T7-CSCD (абревіатура від назви компанії Хомутинніка Каскад).

Після цього літак на 2 дні прилітав до Києва ("Бориспіль") з зупинкою в Ніцці.

Літак Гольфстрім G200 Кушніра продано за такою ж схемою.

31 травня цей літак прилетів із Ніцци до аеропорту Сент-Галлен, а 19 серпня борт вилетів звідти з американською реєстрацією і бортовим номером N673DM замість T7-ABC. У вересні літак із яскравим забарвленням помітили в аеропорту міста Атланта у США.

Кушнір уже обзавівся літаком Гольфстрім G 450 із бортовим номером OE-LKS.

Козак мав літаки Гольфстрім G150 та Гольфстрім G450, які до потрапляння під санкції регулярно курсували між Києвом та Москвою, а на момент введення санкцій були за межами України.

Гольфстрім G150 із бортовим номером Т7-GLT 10 лютого прилетів із Москви через Стамбул до швейцарського Сент-Галлен. Наприкінці липня літак вилетів до США вже з американською реєстрацією і бортовим номером N375AB. За інформацією джерел "Української правди", цей літак було продано.

Другий літак, який мав стосунок до Козака, схоже також виставили на продаж. Джерела УП в авіаційній сфері кажуть, що в Україні таких літаки три, але два з них були нещодавно придбані і не продаються, а третій належить Козаку.

Після введення санкцій цей борт переважно курсує між Москвою та Мінськом, літає в Росії та буває в Європі, а також літав до ОАЕ в той період, коли туди їздив президент України Володимир Зеленський.

Після запровадження санкцій не літає лише літак, яким користувався Медведчук.

Не зарадило навіть те, що МЗС повідомив ЄС, США та інші держави про санкції і просив їх запровадити аналогічні обмеження до бортів, адже вони змінили бортові номери.