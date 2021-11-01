Віцепрем'єр Резніков подав у відставку
Понеділок, 1 листопада 2021, 10:56
Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук
Пряма мова: "Член уряду, віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням в якій також подякував за довіру!".
Деталі: Заява Резнікова зареєстрована в апараті Верховної Ради.
За даними джерел "Української правди", команда президента хоче призначити Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана, а його у Кабміні замінити нардепом Іриною Верещук.