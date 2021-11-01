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Віцепрем'єр Резніков подав у відставку 

Понеділок, 1 листопада 2021, 10:56
Олексій Резніков, фото пресслужби президента

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Пряма мова: "Член уряду, віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням в якій також подякував за довіру!".

Деталі: Заява Резнікова зареєстрована в апараті Верховної Ради. 

За даними джерел "Української правди", команда президента хоче призначити Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана, а його у Кабміні замінити нардепом Іриною Верещук.

Теми: Кабінет міністрівкадри


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