Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Віцепрем'єр Резніков подав у відставку 

Понеділок, 1 листопада 2021, 09:56
Віцепрем'єр Резніков подав у відставку 
Олексій Резніков, фото пресслужби президента

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Пряма мова: "Член уряду, віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням в якій також подякував за довіру!".

Деталі: Заява Резнікова зареєстрована в апараті Верховної Ради. 

За даними джерел "Української правди", команда президента хоче призначити Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана, а його у Кабміні замінити нардепом Іриною Верещук.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівкадри
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: