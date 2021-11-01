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Президентський рейтинг: третина українців нізащо не підтримають Зеленського і Порошенка

Понеділок, 1 листопада 2021, 11:02
Президентський рейтинг: третина українців нізащо не підтримають Зеленського і Порошенка
Фото ОПУ

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський – 18,7% серед усіх опитаних. Водночас третина українців не підтримували б його за жодних обставин.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного 23-27 жовтня на замовлення "Обозревателя"

Дослівно: "Мають намір проголосувати за Петра Порошенка (голова "Європейської солідарності – ред.) 12,7% опитаних, за Юрія Бойка (співголова фракції ОПЗЖ у парламенті – ред.) – 6,2% респондентів". 

 
Інфографіка Центру Разумкова 

Деталі: За ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова проголосували б 5,5%, а за лідерку "Батьківщини"  Юлію Тимошенко – 5% опитаних.

4,1% респондентів висловили намір проголосувати за експрем’єра Володимира Гройсмана, 3,2% – за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 3,1% – за голову політичної партії "Наші" Євгена Мураєва, 2% – за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 1,7% – за члена ОПЖЗ Віктора Медведчука, 1,4% – за лідера "Свободи" Олега Тягнибока та 0,3% – за голову партії "Голос" Кіру Рудик.

Водночас за серед кандидатів на посаду президента, за яких не проголосують за жодних обставин, респонденти називали Зеленського (31,9%), Порошенка (31,6%), Медведчука (24,7%).

24% нізащо не підтримають Бойка, 15% – Ляшка, 13,8% – Тимошенко, 11% – Тягнибока.   

 
Інфографіка Центру Разумкова 

Решту кандидатів назвали менше 10% опитаних.

Дослідження тривало з 23 по 27 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю опитали 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо: 

  • За результатами липневого опитування соцгрупи "Рейтинг" за жодних обставин не проголосували б на виборах за лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка 45% українців, за президента Володимира Зеленського – 27% виборців.

Українська правда

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Теми: соціологіяопитуваннявиборипрезидент
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