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"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга Мукачево-Будапешт

Понеділок, 1 листопада 2021, 16:30
Укрзалізниця відновлює курсування потяга Мукачево-Будапешт
фото: УЗ

"Укрзалізниця" у співпраці з Угорською державною залізницею з 2 листопада відновлює курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачево-Будапешт через Чоп та Захонь.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у понеділок, пише "Європейська правда".

Поїзд щоденно відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37.

З Будапешта поїзд відправлятиметься о 7:23 і прибуватиме до Мукачева о 15:30.

Продаж квитків вже відкрито. Придбати проїзний документ можна лише в касах вокзалів.

Для в’їзду громадян України в Угорщину залишаються чинними вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів - біометричний паспорт/віза, медичне страхування, яке діє на території Європи, фінансове забезпечення.

У зв’язку з карантинними обмеженнями при перетині кордону додатково вимагається український чи угорський сертифікат про вакцинацію.

У разі відсутності сертифікату вимагається негативний ПЛР-тест, отриманий не пізніше за 72 годин на момент в’їзду.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрзалізницяМукачевеУгорщина
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