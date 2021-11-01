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В нічному ДТП загинули тренер з кіокушинкай-карате і троє його вихованців з Кривого Рогу

Понеділок, 1 листопада 2021, 17:55
фото: Суспільне. Кропивницький

В дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове на Кіровоградщині, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців з Кривого Рогу.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: За словами керівника Кропивницького спортклубу з кіокушинкай-карате Володимира Галімського, загиблі поверталися з Чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

Водій вантажівки, який зіштовхнувся з легковим автомобілем біля села Новошевченкове, розповів журналісту, що максимально намагався уникнути зіткнення.

Передісторія:

  • 1 листопада о 01:05 на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий  Ріг – Запоріжжя" поблизу села Новошевченкове Долинської громади зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.
  • За словами речниці поліції області Віталіни Бевзенко, внаслідок аварії на місці події загинули водій 46-років та троє пасажирів, віком 12, 14 та 16 років. Це жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.
  • За попередніми даними, водій легкового автомобіля обганяючи машину, яка їхала попереду, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

Теми: ДТП


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