В нічному ДТП загинули тренер з кіокушинкай-карате і троє його вихованців з Кривого Рогу

В дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове на Кіровоградщині, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців з Кривого Рогу.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: За словами керівника Кропивницького спортклубу з кіокушинкай-карате Володимира Галімського, загиблі поверталися з Чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

Водій вантажівки, який зіштовхнувся з легковим автомобілем біля села Новошевченкове, розповів журналісту, що максимально намагався уникнути зіткнення.

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