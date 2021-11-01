В нічному ДТП загинули тренер з кіокушинкай-карате і троє його вихованців з Кривого Рогу
Понеділок, 1 листопада 2021, 17:55
В дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове на Кіровоградщині, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців з Кривого Рогу.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: За словами керівника Кропивницького спортклубу з кіокушинкай-карате Володимира Галімського, загиблі поверталися з Чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.
Водій вантажівки, який зіштовхнувся з легковим автомобілем біля села Новошевченкове, розповів журналісту, що максимально намагався уникнути зіткнення.
Передісторія:
- 1 листопада о 01:05 на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу села Новошевченкове Долинської громади зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.
- За словами речниці поліції області Віталіни Бевзенко, внаслідок аварії на місці події загинули водій 46-років та троє пасажирів, віком 12, 14 та 16 років. Це жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.
- За попередніми даними, водій легкового автомобіля обганяючи машину, яка їхала попереду, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.