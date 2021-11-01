Вибори мера Харкова: спостерігачі заявили про фальсифікації на користь Терехова

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що виявила фальсифікацію протоколів про підрахунок голосів на дев’яти дільницях, де проходило голосування на виборах мера Харкова у Новобаварському районі міста. Всі фальшування здійснені на користь кандидата Ігоря Терехова.

Джерело: сайт "Опори", координатори мережі у коментарі Українській правді

Деталі: Згідно з повідомленнями, представники мережі були спостерігачами на 19 дільницях у Новобаварському районі і отримали протоколи підрахунку голосів. Після порівняння цих протоколів із протоколом ТВК виявилося, що на 9 дільницях були сфальшовані протоколи про результати виборів на користь секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова.

Порушення були виявлені на дільницях №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200.

У результаті кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилися на 160 та 237 відповідно, а у Терехова збільшилися на 397 голосів.

Як пояснили в "Опорі", спостерігається така тенденція: на тих дільницях, де в протоколі ТВК вказано, що Скорик та Немічев набрали 0 або 1 голос, у протоколах ДВК, які отримали спостерігачі мережі, кількість голосів була значно більшою.

За всіма фактами фальсифікації активісти написали заяву до поліції.

У мережі нагадали, що раніше її спостерігачі зафіксували факт фальсифікації протоколу на виборчій дільниці №631675 в Основ’янському районі Харкова.

За інформацією "Опори", результати паралельного підрахунку голосів на 99% дільниць Харкова показали, що:

Ігор Терехов набирає 50,06% (похибка 1,1%);

Михайло Добкін — 28,21% (0,8%);

Олександр Скорик — 5,6% (0,3%);

Костянтин Немічев — 4,45%(0,3%);

Аліна Мустафаєва — 3,37%(0,3%);

Володимир Плетньов — 2,81% (0,2%);

Денис Ярославський — 2% (0,1%);

Решта три кандидати набирають менше 1% голосів.

За спостереженнями "Опори", на цих виборах були такі зловживання:

видача бюлетенів без паспорта;

використання адмінресурсу;

підкуп виборців;

контроль за волевиявленням громадян;

спроби перешкодити доступу спостерігачів на підготовчі засідання ДВК і до контролю підрахунку голосів;

агітація в день голосування;

недотримання законної процедури підрахунку голосів.

Усього спостерігачі мережі виявили і верифікували 311 порушень виборчого законодавства та стандартів демократичних виборів.

Нагадаємо: Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін вже фактично визнав перемогу свого опонента секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова.