Добкін фактично визнав поразку на виборах

Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін фактично визнав перемогу свого опонента секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова та заявив, що контролюватиме виконання всіх його обіцянок.

Джерело: Добкін у Telegram

Пряма мова Добкіна: "До 16:00 учорашнього дня голосування ми з провладним опонентом йшли практично з однаковою підтримкою виборців. Зважаючи на всі потуги його адмінресурсу на виборах, це була наша майже вже перемога. У другому турі дотиснули б. Але...

Чим би сьогодні не закінчилися підрахунки – знайте, я та мої однодумці нікуди не дінемося.

Після завершення цього "цирку" зробимо розбір польотів. Все проаналізуємо, проведемо роботу над помилками – і далі у бій".

Деталі: Зокрема Добкін заявив, що "контролюватиме всі роздані обіцянки тимчасової влади і всі рішення, які вона приймає".

Він також додав, що його однодумців "набагато більше", ніж владі хотілося б.

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