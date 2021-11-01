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Добкін фактично визнав поразку на виборах

Понеділок, 1 листопада 2021, 15:40
Михайло Добкін. Фото з Telegram

Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін фактично визнав перемогу свого опонента секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова та заявив, що контролюватиме виконання всіх його обіцянок.

Джерело: Добкін у Telegram

Пряма мова Добкіна: "До 16:00 учорашнього дня голосування ми з провладним опонентом йшли практично з однаковою підтримкою виборців. Зважаючи на всі потуги його адмінресурсу на виборах, це була наша майже вже перемога. У другому турі дотиснули б. Але...

Чим би сьогодні не закінчилися підрахунки – знайте, я та мої однодумці нікуди не дінемося.

Після завершення цього "цирку" зробимо розбір польотів. Все проаналізуємо, проведемо роботу над помилками – і далі у бій".

Деталі: Зокрема Добкін заявив, що "контролюватиме всі роздані обіцянки тимчасової влади і всі рішення, які вона приймає".

Він також додав, що його однодумців "набагато більше", ніж владі хотілося б.

Знати більше: Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті

Передісторія: 

  • У неділю, 31 жовтня, в Україні пройшли проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.
  • Паралельний підрахунок голосів громадської організації "Опора" на виборчих дільницях у Харкові показував, що існує ймовірність проведення другого туру між Ігорем Тереховим та Михайлом Добкіним. За даними "Опори", за секретаря Харківської міської ради Терехова проголосували близько 50,06% (похибка 1,1%), за Добкіна – 28,21% (похибка 0,8%).

Українська правда
Теми: ХарківДобкінвибори


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