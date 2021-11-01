Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти суттєво обмежили можливість руху через лінію розмежування з ОРЛО

Понеділок, 1 листопада 2021, 17:41
Окупанти суттєво обмежили можливість руху через лінію розмежування з ОРЛО
фото ДПСУ

У жовтні КПВВ "Станиця Луганська", єдиний, де пропуск через лінію розмежування відбувається щоденно, перетнуло майже на 60% осіб менше ніж у вересні.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Якщо у вересні поточного року КПВВ "Станиця Луганська" перетнули понад 71 тисяча осіб, то у жовтні – менш ніж 27 тисяч осіб. 

При цьому в останні тижні представники окупаційної влади пропускають на контрольовану українською владою територію в рази менше осіб, ніж на ТОТУ.

Тим самим представники колабораціоністської "влади" на тимчасово окупованих РФ територіях суттєво обмежують можливості українців, які проживають в окупації, спілкуватися з родичами, отримувати виплати, освітні, медичні (зокрема й з вакцинації) та інші послуги, наголошують прикордонники.

Суттєві зміни щодо пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" українські прикордонники почали фіксувати з 10 жовтня. Того дня до 10.30 з боку ТОТУ не прослідувала жодна особа. Відтоді спостерігається значне зменшення пасажиропотоку через обмеження, які встановили представники незаконних збройних формувань РФ.

 

Дослівно ДПСУ: "Варто наголосити, що за рішенням командувача операції Об’єднаних сил усі сім КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Проте, через обмеження окупаційних адміністрацій ОРДЛО, фактично пропуск здійснюється лише через "Станицю Луганську" - щоденно та через КПВВ "Новотроїцьке" - двічі на тиждень. Рух у решті п’яти дорожніх коридорах окупанти заблокували повністю".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська областьОРДЛОПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Луганська область
Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: