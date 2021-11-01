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Окупанти суттєво обмежили можливість руху через лінію розмежування з ОРЛО

Понеділок, 1 листопада 2021, 18:41
фото ДПСУ

У жовтні КПВВ "Станиця Луганська", єдиний, де пропуск через лінію розмежування відбувається щоденно, перетнуло майже на 60% осіб менше ніж у вересні.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Якщо у вересні поточного року КПВВ "Станиця Луганська" перетнули понад 71 тисяча осіб, то у жовтні – менш ніж 27 тисяч осіб. 

При цьому в останні тижні представники окупаційної влади пропускають на контрольовану українською владою територію в рази менше осіб, ніж на ТОТУ.

Тим самим представники колабораціоністської "влади" на тимчасово окупованих РФ територіях суттєво обмежують можливості українців, які проживають в окупації, спілкуватися з родичами, отримувати виплати, освітні, медичні (зокрема й з вакцинації) та інші послуги, наголошують прикордонники.

Суттєві зміни щодо пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" українські прикордонники почали фіксувати з 10 жовтня. Того дня до 10.30 з боку ТОТУ не прослідувала жодна особа. Відтоді спостерігається значне зменшення пасажиропотоку через обмеження, які встановили представники незаконних збройних формувань РФ.

 

Дослівно ДПСУ: "Варто наголосити, що за рішенням командувача операції Об’єднаних сил усі сім КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Проте, через обмеження окупаційних адміністрацій ОРДЛО, фактично пропуск здійснюється лише через "Станицю Луганську" - щоденно та через КПВВ "Новотроїцьке" - двічі на тиждень. Рух у решті п’яти дорожніх коридорах окупанти заблокували повністю".

Українська правда
Теми: Луганська областьОРДЛОПрикордонна служба


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