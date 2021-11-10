Австрія зберегла безвізовий в’їзд для вакцинованих українців – Кулеба

Австрія, попри рішення ЄС виключити Україну із "зеленого списку" щодо несуттєвих (туристичних поїздок), вирішила зберегти повноцінний безвізовий в’їзд для вакцинованих українців.

Про це у середу повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - розповів Кулеба у Twitter.

За даними порталу МЗС про подорожі, в’їзд до Австрії без реєстрації та без карантину можливий з сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19 однією з наведених нижче вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду та була проведена не довше ніж 270 днів тому.

Австрія визнає вакцини Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації. #ВакцинуйсяТаМандруй



Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України✌️



Умови в’їзду до Австрії👇https://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Також в’їзд без карантину можливий з підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 - медичною або офіційною довідкою про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, чи із зазначенням наявності нейтралізуючих антитіл. Довідки мають бути оформлені англійською або німецькою мовами.

Сертифікати вакцинації у додатку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря (т.зв. жовтий сертифікат) визнаються австрійською стороною, однак, вони мають бути оформлені виключно англійською або німецькою мовою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.

В’їзд до країни із 10 денним карантином можливий для людей, які мають підтвердження про негативний результат тесту на COVID-19 (ПЛР- тест, не старший ніж 72 год, або тест на антигени, не старший ніж 48 год).

Також необхідно зробити онлайн-реєстрацією подорожі. Формуляр для онлайн-реєстрації, який треба заповнити не раніше ніж за 72 год до в’їзду, доступний на oesterreich.gv.at, а також на https://entry.ptc.gv.at/.

10-тиденний карантин може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше, ніж на 5 день після в’їзду.

Також необхідно зробити онлайн-реєстрацією подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC, заповнити не раніше ніж за 72 год. до в’їзду). Формуляр для онлайн-реєстрації подорожі доступний на oesterreich.gv.at, а також на https://entry.ptc.gv.at/

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".