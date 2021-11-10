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У Польщі чекають на черговий приплив "нелегалів Лукашенка" до кордону

Середа, 10 листопада 2021, 15:10
СИТУАЦІЯ НА ПОЛЬСЬКО-БІЛОРУСЬКОМУ КОРДОНІ. ФОТО ПОЛІЦІЇ ПОЛЬЩІ

У Польщі очікують на прибуття нових груп мігрантів до її кордону з Білоруссю, заявляючи, що зараз вони готують до відправлення з Мінська.

Про це розповів у середу речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин в ефірі Radio Plus, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat news.

Жарина запитали про ситуацію біля прикордонного переходу в Кузниці, де з початку тижня зібралася велика група мігрантів.

За його словами, ситуація там динамічна, і мігранти поділені на групи, які, на його думку, будуть використані для розтягування кризи вздовж кордону.

"Ми також знаємо та очікуємо черговий наплив груп, які готуються у Мінську, для подальшого просування на захід. Ми очікуємо, що найближчими днями чи годинами ця група мігрантів ставатиме дедалі більшою", - сказав Жарин.

"Ми маємо справу з загостренням проблеми, із набагато серйознішими проблемами найближчими днями", - додав він.

За його словами, за оцінками польських служб, зараз у Білорусі перебуває від 10 до 15 тисяч мігрантів, які прибули в країну через мінський аеропорт в останні місяці.

"Ми очікуємо, що однією з тактик може бути поділ цих мігрантів на різні групи з метою організації спроб масового в'їзду на територію Польщі у різних місцях", – додав Жарин.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Читайте більше у статті: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів

Теми: ПольщаЛукашенкоБілорусь


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