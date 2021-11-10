Google програв Єврокомісії справу про штраф на 2,4 млрд євро

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу (General Court) відхилив апеляцію Google на штраф у 2,4 мільярда євро, який Брюссель наклав на інтернет-гіганта за зловживання домінуючим положенням на ринку пошукових систем.

Про це у середу повідомила пресслужба суду, пише "Європейська правда".

"Суд в цілому відхиляє позов Google проти рішення комісії, яка встановила, що Google зловживав своїм домінуючим становищем, надавши перевагу власному сервісу порівняння покупок перед конкуруючими сервісами. Суд залишив у силі накладений на Google штраф у розмірі 2,42 мільярда євро", - сказано у повідомленні.

у червні 2017 року. Компанія повинна була протягом 90 днів припинити такі дії або сплатити штрафні санкції в розмірі до 5% від середньодобового обороту компанії Alphabet, материнської компанії Google. Єврокомісія оштрафувала американську інтернет-компанію. Компанія повинна була протягом 90 днів припинити такі дії або сплатити штрафні санкції в розмірі до 5% від середньодобового обороту компанії Alphabet, материнської компанії Google.

Google подала апеляцію до Суду Європейського союзу на рішення Єврокомісії у вересні 2017 року.

У своїй апеляції Google та її материнська компанія Alphabet стверджували, що ЄС у справі про пошукову систему "помилився із законом, фактами та економікою".

Суд заявив, що, віддавши перевагу власному сервісу Google Shopping над конкурентами в своєму рейтингу результатів пошуку та позиціонування, Google відмовився від конкуренції по суті.

Він відкинув аргумент Google про те, що великі інтернет-магазини мають свої власні інтернет-сайти, заявивши, що "ці платформи не перебувають на одному ринку", на якому користувачі здійснюють порівняння покупок.

Ця справа є однією із трьох проти інтернет-гіганта пошукових систем, який зараз проходить через затяжну систему апеляцій ЄС. На 2017 рік розмір штрафу був найбільшим у Євросоюзі. Але пізніше його перевищив штраф у розмірі 4,3 мільярда євро проти Google за порушення антимонопольного законодавства у справі, пов'язаній з операційною системою Android.

Однак у справі про сервіс порівняння покупок крапка не поставлена остаточно. Google ще може звернутися до найвищої судової інстанції ЄС, Європейського Суду (European Court of Justice), щоб він виніс остаточне рішення.