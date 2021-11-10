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Google програв Єврокомісії справу про штраф на 2,4 млрд євро

Середа, 10 листопада 2021, 14:29
Google програв Єврокомісії справу про штраф на 2,4 млрд євро
фото AFP via Getty Images

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу (General Court) відхилив апеляцію Google на штраф у 2,4 мільярда євро, який Брюссель наклав на інтернет-гіганта за зловживання домінуючим положенням на ринку пошукових систем.

Про це у середу повідомила пресслужба суду, пише "Європейська правда".

"Суд в цілому відхиляє позов Google проти рішення комісії, яка встановила, що Google зловживав своїм домінуючим становищем, надавши перевагу власному сервісу порівняння покупок перед конкуруючими сервісами. Суд залишив у силі накладений на Google штраф у розмірі 2,42 мільярда євро", - сказано у повідомленні.

Єврокомісія оштрафувала американську інтернет-компанію у червні 2017 року. Компанія повинна була протягом 90 днів припинити такі дії або сплатити штрафні санкції в розмірі до 5% від середньодобового обороту компанії Alphabet, материнської компанії Google.

Google подала апеляцію до Суду Європейського союзу на рішення Єврокомісії у вересні 2017 року.

У своїй апеляції Google та її материнська компанія Alphabet стверджували, що ЄС у справі про пошукову систему "помилився із законом, фактами та економікою".

Суд заявив, що, віддавши перевагу власному сервісу Google Shopping над конкурентами в своєму рейтингу результатів пошуку та позиціонування, Google відмовився від конкуренції по суті.

Він відкинув аргумент Google про те, що великі інтернет-магазини мають свої власні інтернет-сайти, заявивши, що "ці платформи не перебувають на одному ринку", на якому користувачі здійснюють порівняння покупок.

Ця справа є однією із трьох проти інтернет-гіганта пошукових систем, який зараз проходить через затяжну систему апеляцій ЄС. На 2017 рік розмір штрафу був найбільшим у Євросоюзі. Але пізніше його перевищив штраф у розмірі 4,3 мільярда євро проти Google за порушення антимонопольного законодавства у справі, пов'язаній з операційною системою Android.

Однак у справі про сервіс порівняння покупок крапка не поставлена остаточно. Google ще може звернутися до найвищої судової інстанції ЄС, Європейського Суду (European Court of Justice), щоб він виніс остаточне рішення.

"Українська правда" у Threads

Теми: технологіїштрафиСШАЄврокомісіяЄвропа
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