На трьох столичних вокзалах шукають вибухівку
Середа, 10 листопада 2021, 19:42
На Центральному та Південному залізничних вокзалах, а також Дарницькому вокзалі в Києві шукають вибухівку після повідомлення про замінування.
Джерело: "Укрзалізниця"
Деталі: Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
Уточнюється, що поїзди курсують за графіком.
Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Українська правда