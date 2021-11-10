На трьох столичних вокзалах шукають вибухівку

На Центральному та Південному залізничних вокзалах, а також Дарницькому вокзалі в Києві шукають вибухівку після повідомлення про замінування.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Уточнюється, що поїзди курсують за графіком.

Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.