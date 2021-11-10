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На трьох столичних вокзалах шукають вибухівку

Середа, 10 листопада 2021, 18:42
На трьох столичних вокзалах шукають вибухівку
фото: нацполіція

На Центральному та Південному залізничних вокзалах, а також Дарницькому вокзалі в Києві шукають вибухівку після повідомлення про замінування.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Уточнюється, що поїзди курсують за графіком.

Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Українська правда

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Теми: КиївУкрзалізниця
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