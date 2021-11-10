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США не вважають, що Росія використовує газ як зброю

Середа, 10 листопада 2021, 22:53
блінкен, ФОТО: GETTY IMAGES

Державний департамент США вважає, що дії Росії в енергетичній галузі не перетнули ту лінію, коли можна говорити, що Москва використовує газ як зброю

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив держсекретар Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

Блінкен заявив, що США слідкує за розвитком ситуації на енергетичних ринках та за діями РФ, а також не знімає з себе зобов’язання накласти санкції на РФ у разі, якщо Росія буде "використовувати газ як зброю". Відповідну обіцянку, як відомо, дали влітку США та Німеччина, коли досягли домовленості, що дозволила добудувати "Північний потік-2"

Втім, зі слів Блінкена випливає, що Москва, на думку США, не перетнула цю межу.

"Росія раніше вже використовували газ як зброю, і зараз ми слідкуємо, чи не з’являться ознаки того, що вона планує це зробити знову... Щойно Росія буде використовувати газ як зброю, ми, а так само Німеччина, будемо готові на рішучі кроки", - заявив він.

Згодом, відповідаючи на уточнююче запитання журналіста про те, чому США не вважають некоректними чинні дії Росії, які дестабілізують європейський енергетичний ринок, Блінкен уточнив, що вважає червоною лінією повне припинення постачання газу територією України, як це було у 2009 році. Наразі, нагадав він, транзит через Україну зберігається.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, взявши слово для відповіді, не погодився з американським колегою. "Ми вважаємо, що Росія вже використовує газ як зброю", - заявив він, додавши, що Росія має отримати "чіткий сигнал з Берліна та Вашингтона", про неприпустимість енергетичного шантажу, який вона проводить.

Як відомо, за останні місяці через брак постачання газу в Європі кількаразово злетіли ціни на газ, що вже призвело до банкрутства низки підприємств. Росія обіцяє збільшити постачання у разі початку роботи газогону "Північний потік-2".

Втім, раніше повідомлялося, що сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня наступного року.

Детальніше про наслідки кризи читайте у статті "Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза"

Теми: СШАРосіягаз


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