Снайперські гвинтівки і РПГ: у Польщі показали білоруських силовиків на кордоні

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео з кордону, на якому на території Білорусі видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами.

Відео опубліковано у Twitter польського відомства, повідомляє "Європейська правда".

"Демонстрація сили з боку білорусів. Деякі солдати спеціально показуються зі снайперськими гвинтівками і гранатометами", - йдеться у повідомленні.

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

На записі видно людей у формі з вогнепальною зброєю, які стоять окремо один від одного за колючим дротом, що розділяє територію Польщі та Білорусі. Також чутно голоси, які коментують ситуацію, ймовірно, належать польським прикордонникам.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

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