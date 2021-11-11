Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Снайперські гвинтівки і РПГ: у Польщі показали білоруських силовиків на кордоні

Четвер, 11 листопада 2021, 08:28
ілюстративне фото Міноборони Польщі

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео з кордону, на якому на території Білорусі видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами.

Відео опубліковано у Twitter польського відомства, повідомляє "Європейська правда".

"Демонстрація сили з боку білорусів. Деякі солдати спеціально показуються зі снайперськими гвинтівками і гранатометами", - йдеться у повідомленні.

На записі видно людей у формі з вогнепальною зброєю, які стоять окремо один від одного за колючим дротом, що розділяє територію Польщі та Білорусі. Також чутно голоси, які коментують ситуацію, ймовірно, належать польським прикордонникам.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Читайте більше у статті: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

Теми: ПольщабіженціБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко заговорив про можливу війну в Білорусі

фотоУ Чорному морі пройшли навчання за участі України, США, Туреччини та Румунії

Лерос назвав "схожим" протокол свого допиту щодо середнього пальця, ДБР заперечує

В ОП заявили, що Росія може дуже швидко сформувати угруповання для наступальних дій

У Польщі показали, як білоруські військові ламали паркан для прориву мігрантів

Путін обіцяє "поговорити" з Лукашенком щодо погроз перекрити газ до ЄС

Усі новини...
Польща
Прем'єр Польщі звинуватив Білорусь у державному тероризмі
Новини 10 листопада: Україна і мігранти, арешт очільника "Ізоляції"
РНБО обговорила відповідь України на кризу на польсько-білоруському кордоні
Останні новини
18:09
Суд у Латвії відхилив першу скаргу на обов'язкову вакцинацію проти ковід
17:57
ЧC-2022: збірну Україну у матчі з Боснією та Герцеговиною влаштує лише перемога
17:56
Азербайджан заявляє про обстріли, здійснені вірменською армією
17:37
Ковід: в Австрії зафіксували рекордну кількість заражень
17:21
Активи держпідприємств знизились на майже 400 мільярдів
17:09
Лукашенко заговорив про можливу війну в Білорусі
16:25
УвагаУП запрошує на презентацію фільму "Суди в законі"
16:19
фотоУ Чорному морі пройшли навчання за участі України, США, Туреччини та Румунії
16:08
Лерос назвав "схожим" протокол свого допиту щодо середнього пальця, ДБР заперечує
15:45
Глава ФДМ: компанія, що купила Електронмаш, може бути створеною під угоду
Усі новини...