Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Європарламенту підхопив "хворобу легіонерів"

Четвер, 11 листопада 2021, 09:30
Девід Сассолі. фото з Вікіпедії

Президент Європейського парламенту Девід Сассолі розповів про те, що його пневмонія була викликана "хворобою легіонерів", але висловив сумнів, що міг заразитися в парламенті, незважаючи на нещодавню історію спалахів в установі.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Хвороба легіонерів" у деяких випадках може призводити до смерті і переноситься краплями води у великих водопровідних системах.

Представник Сассолі сказав, що президент "ймовірно" підхопив хворобу в готелі приблизно в той час, коли він захворів у середині вересня, під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі.

З того часу Сассолі не може працювати. "Перевірки проводились у парламенті та в будинку Сассолі як у Брюсселі, так і в Римі. Усі вони виявилися негативними", - сказав представник Сассолі.

У будівлях Європарламенту в Брюсселі та Страсбурзі є давня історія спалахів хвороби, починаючи з 2002 року і зовсім недавно у 2016 і 2017 роках, коли депутатів Європарламенту попередили про необхідність проявляти пильність щодо симптомів ранньої стадії "хвороби легіонерів", яка може перебільшувати хворобу легіонерів.

З того часу парламент обмежив подачу теплої води в душові та туалети, щоб запобігти новим спалахам.

"У звітний період (до 15 вересня) Сассолі зупинявся у різних готелях у різних країнах та в Італії. Про все було повідомлено національній владі відповідно до юридичних зобов'язань", - сказав представник Сассолі.

Згідно з його офіційною програмою, Сассолі був лише у Словенії, Страсбурзі та Брюсселі за два тижні до того, як захворів.

За останні два роки у Страсбурзі було понад 20 випадків захворювання, деякі виявилися фатальними.

Теми: Європарламент


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ми не знаємо, якими є наміри Росії" – Блінкен про ситуацію на кордоні України

Асєєв не виключає, що кат з "Ізоляції" міг працювати із СБУ

Після оплесків в Укрексімбанку нападників на "Схеми" все ж звільнили

Bellingcat знайшла докази, що катівня "Ізоляція" підконтрольна ФСБ РФ

Новини 12 листопада: кордон Білорусі, скандал з Укрексімбанком

Двоє російських десантників загинули під час висадки у Білорусі – ЗМІ

Усі новини...
Європарламент
Делегація Європарламенту приїхала до Тайваню, Китаю погрожує ЄС наслідками
В Європарламенті звинуватили Росію у використанні газу як зброї
Європарламент присудив Навальному премію Сахарова
Останні новини
07:14
На міжнародному турнірі з хокею за збірну України зіграли 7 росіян
06:21
Україна – третя у світі і друга в Європі за добовою смертністю від Covid
05:55
В авіакатастрофі загинув космічний турист Blue Origin
05:32
Використання мігрантів Білоруссю рівносильне торгівлі людьми – заява ЄС і України
04:46
Байден висловив стурбованість Росії та Білорусі через міграційну кризу
03:48
Росія підтвердила загибель двох своїх десантників у Білорусі
02:55
Водій, який збив підлітків на переході, може вийти з-під варти за 340 тисяч гривень
02:11
Через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею запрацює координаційна група – МВС
01:18
"Ми не знаємо, якими є наміри Росії" – Блінкен про ситуацію на кордоні України
00:35
Нові правила у транспорті на Київщині: потрібно мати ковід-сертифікат або тест
Усі новини...