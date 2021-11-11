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Президент Європарламенту підхопив "хворобу легіонерів"

Четвер, 11 листопада 2021, 08:30
Президент Європарламенту підхопив хворобу легіонерів
Девід Сассолі. фото з Вікіпедії

Президент Європейського парламенту Девід Сассолі розповів про те, що його пневмонія була викликана "хворобою легіонерів", але висловив сумнів, що міг заразитися в парламенті, незважаючи на нещодавню історію спалахів в установі.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Хвороба легіонерів" у деяких випадках може призводити до смерті і переноситься краплями води у великих водопровідних системах.

Представник Сассолі сказав, що президент "ймовірно" підхопив хворобу в готелі приблизно в той час, коли він захворів у середині вересня, під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі.

З того часу Сассолі не може працювати. "Перевірки проводились у парламенті та в будинку Сассолі як у Брюсселі, так і в Римі. Усі вони виявилися негативними", - сказав представник Сассолі.

У будівлях Європарламенту в Брюсселі та Страсбурзі є давня історія спалахів хвороби, починаючи з 2002 року і зовсім недавно у 2016 і 2017 роках, коли депутатів Європарламенту попередили про необхідність проявляти пильність щодо симптомів ранньої стадії "хвороби легіонерів", яка може перебільшувати хворобу легіонерів.

З того часу парламент обмежив подачу теплої води в душові та туалети, щоб запобігти новим спалахам.

"У звітний період (до 15 вересня) Сассолі зупинявся у різних готелях у різних країнах та в Італії. Про все було повідомлено національній владі відповідно до юридичних зобов'язань", - сказав представник Сассолі.

Згідно з його офіційною програмою, Сассолі був лише у Словенії, Страсбурзі та Брюсселі за два тижні до того, як захворів.

За останні два роки у Страсбурзі було понад 20 випадків захворювання, деякі виявилися фатальними.

"Українська правда" в Threads

Теми: Європарламент
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