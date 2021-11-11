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В ЄС заявили, що не дозволять Лукашенку залякати себе погрозами перекрити газ

Четвер, 11 листопада 2021, 14:30
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО GETTY IMAGES

Європейський союз не дозволить самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку залякати себе погрозами перекрити постачання російського газу до Європи.

Про це заявила речниця Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо газу, це буде новий інструмент гібридних атак, який додається до чинної ситуації з мігрантами. Ми бачимо погрози, але ми чітко заявили, що не дамо себе залякати", - сказала речниця.

Вона також процитувала президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка у Вашингтоні заявила, що президент РФ Владімір Путін може вплинути на білоруський режим.

"І ми запрошуємо його спробувати вмовити білоруську владу припинити ці гібридні атаки, які не йдуть ні кому на користь", -

В Єврокомісії також нагадали, що ЄС вже запровадив чотири раунди санкцій проти режиму Лукашенка і зараз тривають дискусії щодо нових санкцій.

"Газ – важливий ресурс і він не повинен використовуватися у геополітичних суперечках. Так само і люди не мають використовуватися", - заявили в Брюсселі.

Лукашенко у четвер заявив, що може перекрити газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Читайте більше у статті: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів

Теми: ЛукашенкоБілорусьгаз


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