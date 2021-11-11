Зеленський пообіцяв Литві "адекватну реакцію" на міграційну кризу

Президенти України та Литви у четвер провели телефонну розмову стосовно загострення міграційної ситуації на кордоні Білорусі та Європейського Союзу.

Про це президенти обох держав розповіли у своїх офіційних акаунтах в Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорив телефоном з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - зазначив Володимир Зеленський.

Литовський президент розпоів, що мав "продуктивну розмову" з Володимиром Зеленським про погіршення ситуації з нелегальною міграцією на кордоні ЄС і Білорусі та пересування російських військ на східному кордоні України.

"У неспокійні часи найважливіше – бути на одній хвилі зі своїми партнерами та союзниками", - підкреслив Науседа.

За словами Зеленського, президенти також домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України і Литви в умовах пандемії.

Нагадаємо, раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляв про ризики потрапляння мігрантів з Білорусі в Україну, майже про те ж саме повідомив і прем'єр Польщі.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні була ключовим питанням засідання РНБО у середу, яке скликав президент Володимир Зеленський.

В МВС деталізували, як Україна відреагує на ризики через Лукашенків "шантаж мігрантами".