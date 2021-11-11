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Зеленський пообіцяв Литві "адекватну реакцію" на міграційну кризу

Четвер, 11 листопада 2021, 15:17
ФОТО: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Президенти України та Литви у четвер провели телефонну розмову стосовно загострення міграційної ситуації на кордоні Білорусі та Європейського Союзу. 

Про це президенти обох держав розповіли у своїх офіційних акаунтах в Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорив телефоном з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - зазначив Володимир Зеленський.

Литовський президент розпоів, що мав "продуктивну розмову" з Володимиром Зеленським про погіршення ситуації з нелегальною міграцією на кордоні ЄС і Білорусі та пересування російських військ на східному кордоні України.

"У неспокійні часи найважливіше – бути на одній хвилі зі своїми партнерами та союзниками", - підкреслив Науседа. 

За словами Зеленського, президенти також домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України і Литви в умовах пандемії.

Нагадаємо, раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляв про ризики потрапляння мігрантів з Білорусі в Україну, майже про те ж саме повідомив і прем'єр Польщі.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні була ключовим питанням засідання РНБО у середу, яке скликав президент Володимир Зеленський.

В МВС деталізували, як Україна відреагує на ризики через Лукашенків "шантаж мігрантами".

Теми: ЗеленськийЛитваБілоруськордон


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