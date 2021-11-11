Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пообіцяв Литві "адекватну реакцію" на міграційну кризу

Четвер, 11 листопада 2021, 14:17
Зеленський пообіцяв Литві адекватну реакцію на міграційну кризу
ФОТО: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Президенти України та Литви у четвер провели телефонну розмову стосовно загострення міграційної ситуації на кордоні Білорусі та Європейського Союзу. 

Про це президенти обох держав розповіли у своїх офіційних акаунтах в Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорив телефоном з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - зазначив Володимир Зеленський.

Литовський президент розпоів, що мав "продуктивну розмову" з Володимиром Зеленським про погіршення ситуації з нелегальною міграцією на кордоні ЄС і Білорусі та пересування російських військ на східному кордоні України.

"У неспокійні часи найважливіше – бути на одній хвилі зі своїми партнерами та союзниками", - підкреслив Науседа. 

За словами Зеленського, президенти також домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України і Литви в умовах пандемії.

Нагадаємо, раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляв про ризики потрапляння мігрантів з Білорусі в Україну, майже про те ж саме повідомив і прем'єр Польщі.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні була ключовим питанням засідання РНБО у середу, яке скликав президент Володимир Зеленський.

В МВС деталізували, як Україна відреагує на ризики через Лукашенків "шантаж мігрантами".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийЛитваБілоруськордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
Усі новини...
Реклама: